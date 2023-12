La bronca de Pampita por la chicana de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda

Pampita se fue enojada por la provocación de Benjamín Vicuña donde hizo un guiño al recibir su premio que recordó aquel escándalo en los Martín Fierro de julio con el sorprendente discurso del actor al recibir su premio y hablar del amor.

“Pampita está cansada de que la ponchen cuando Vicuña gana un premio. Pero el primero que la gasta un poco es Vicuña, cuando sube al escenario y hace chistes al dedicar el premio”, precisó Rodrigo Lussich en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

Y añadió: “Pampita dice que después tiene problemas en la casa porque Moritán es un denso, un pesado el marido de Pampita. La cara de Pampita. Él es un lindo bicho, muy lindo bicho. Porque Pampita ya estaba furiosa con tener la cámara encima. Eso ya no le gustaba. Y encima cuando él hace esa chicana”.

A lo que Mariana Brey apuntó: “Es un provocador (Vicuña). Estuvo bien, picarón, para referirse a lo que pasó la vez pasada y todo lo que pasó en la tele, pero no estuvo bien si sabe que eso a ella le podría llegar a traer un problema y ya lo sabe. Uno entonces se replantea y dice que estuvo mal”.

Paula Varela recordó el escándalo en los Martín Fierro de hace unos meses: “(A Pampita) Le trajo problemas. En su momento Benjamín habló con Mortián después de los Martín Fierro que ella lo miraba con una sonrisa. Hubo lío. No le gustó a Moritán y dio notas diciéndolo. Hablaron, se solucionó y quedó ahí. Me parece que Benjamín está jugando como le gusta a él”. “Con fuego”, cerró Brey.

benjamin vicuña mf moda 1.jpg

Benjamín Vicuña recordó su polémica frase del amor sobre Pampita en los Martín Fierro

Benjamín Vicuña fue uno de los grandes ganadores del Martín Fierro de la Moda 2023 al quedarse con el galardón en la categoría actor con mejor estilo donde también estaban ternados Leo Sbaraglia, Franco Massini, el Chino Darín, Mike Amigorena y Fernando Dente.

En su discurso, el actor chileno recordó entre risas el momento cuando en julio ganó el Martín Fierro como mejor actor protagónico por su labor en El Primero de Nosotros y habló desde el escenario sobre el amor, y muchos tomaron ese mensaje en referencia a su ex, Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el galán en ese entonces y su declaración generó un gran revuelo.

Esta vez, al recibir su estatuilla, a Benjamín Vicuña se le vino esa escena a la cabeza y polémica que se generó con sus palabras y tiró una sonrisa, también con Pampita presente en el salón.

Tras agradecer a APTRA por la distinción, comentó: “Una industria tan pujante de muchas personas que trabajan como la moda, el diseño y todas las áreas que comprenden eso acá en la Argentina".

Y siguió: "Esto se lo voy a dedicar… Esa (hace una pausa y se ríe). No, dos veces no… (se vuelve a reír) se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en sus casas, que los amo con toda mi alma. Muchísimas gracias”.

En ese instante, cuando las cámaras enfocaron a Pampita, se puso un tanto seria y se le pudo leer los labios: “¿Otra vez me enfocan a mí?”, expresó.