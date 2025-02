Pampita respondió picante a la letal frase de la China Suárez: "Si ven mis chats me tengo que ir del país"

"¿Qué te pasa cuando leés esa publicación que hace la China en 'mejores amigos'?", le consultó este lunes el cronista del ciclo de Ángel de Brito. "Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... si ven mis chats me tengo que ir del país", respondió la modelo haciendo alusión a otro video que había posteado Suárez diciendo: "Si yo hablara vos te irías del país".

"¿Te dolieron las palabras o que recuerde el juicio que perdiste?", quiso saber Rodrigo Bar. "No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio", afirmó.

Y agregó: "Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tiene que vivir en armonía".

Pampita habló nuevamente de su separación con Moritán y apuntó contra su ex suegra: "No la perdono"

A cinco meses de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, la modelo habló con A la Tarde (América) y opinó acerca de las recientes declaraciones que tuvo el político.

“Dijo que un poco le dolió que mostraras los chats, que no estuvo bien lo que hiciste en su momento”, le transmitió el notero Olivier Quiroz a Pampita para ver su postura al respecto.

Automáticamente, ella aseguró: “Vos viste como soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Ahí había un problema de fechas, él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí a decir que no, por eso mostré los chats".

"Para mí era importante decir cuando había pasado todo. Tampoco quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que tengo una relación comercial o por un interés político", admitió y agregó: “Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

Por otro lado, recordó los dichos que tuvo la mamá de García Moritán en aquel momento y confesó que nunca lo pudo superar. “Me molestó porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde el lugar de desconocer", expresó.

"Me molestó muchísimo, me enojo muchísimo y estoy enojada hasta el día de hoy. Esas cosas yo no las perdono”, sentenció. En ese sentido, sobre sus nuevos vínculos, reconoció: “Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida, que me valora”.