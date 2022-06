Pampita se metió en la guerra que Moria Casán desató contra Marcelo Tinelli

Pero en determinado momento, el cronista de Ángel de Brito le comentó a la esposa de Roberto García Moritán el reclamo económico de Casán al cabezón, en un intento de obtener su opinión sobre aquella tardanza de casi dos años en terminar de cobrar por su trabajo en el programa de Marcelo Tinelli.

Pampita captura LAM Jamás hablaría mal de un lugar que fue mi casa.jpg Siempre diplomática, Pampita se refirió a las declaraciones de Moria Casán disparando contra Marcelo Tinelli.

Pero Pampita, con su habitual sonrisa y sabiendo perfectamente qué decir y cómo hacerlo sin perder jamás la cordialidad, se limitó a declarar: "Yo muchos años trabajé, así que no me puedo quejar. Soy agradecida donde me dan laburo. Jamás hablaría mal de un lugar que fue mi casa y que ojalá algún día vuelva a ser mi casa, porque uno deja las puertas abiertas cuando se va". ¡Clarita y concisa!

Moria Casán lanzó una frase letal tras el reclamo a Marcelo Tinelli

La diva Moria Casán habló, luego del polémico tuit dirigido al conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, donde le pegó duro por la altísima cifra en dólares que le pagará al mexicano Cristian Castro para estar en Cantan Conmigo Ahora.

Moria Casán enojada por el contrato de Cristian Castro.jpg Moria Casán enojada con Marcelo Tinelli por el contrato millonario que habría cerrado con Cristian Castro.

Así, en una nota con LAM (América TV), Moria Casán habló sobre sus polémicos dichos sobre el nuevo formato de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora. "Que le paguen a nuestra gente, no a extranjeros", manifestó La One, en referencia la participación de Cristian Castro en el ciclo, que habría arreglado un acuerdo millonario.

Moria explicó que enterarse del monto que acordó el artista la indignó porque ella tuvo que llevar adelante un reclamo para poder cobrar un dinero que le adeudaba la productora de Tinelli. "Pudimos cobrar migajas dos años después", remarcó.

Por último, el cronista de LAM le preguntó si aceptaría ir de jurado a Canta Conmigo Ahora. "Si me pone un billete importante...", concluyó.