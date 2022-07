Pampito explotó contra Gianinna y Dalma Maradona lo cruzó por Twitter

"Siempre buena onda, Gianinna. 'Privado de gilada'. ¡No te va a seguir nadie! No nos interesa. ¿Qué se hace? ¡Andate a cag…!”, dijo Pampito y estalló de ira.

Y luego agregó con furia: “¡Ay, por favor! Estos me tienen podridos. ¡Tanto misterio! Son las más quilomberas del planeta. Ellas (con Dalma) son las primeras en salir a quilombear en las redes. Es una tomada de pelo a nosotros… Me vino un brote”.

Aparentemente, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se encuentran en Europa con las hijas que tiene el ex futbolista y actual cantante de Barrio Viejo.

Dalma Maradona salió al cruce de Pampito por las redes

Al ver esta reacción del panelista al aire, Dalma Maradona le escribió directamente a Pampito vía Twitter: "¿Qué pasó con vos amoroso? Si hay algo que hace mi hermana que te jode, lo lamento, a mí no me metas... Que no vaya a ser cosa que me tengas que pedir perdón por privado de nuevo", le dijo Dalma picante al periodista.

A lo que él retrucó: "Nunca te pedí disculpas por privado... Lo hice públicamente una vez que viniste a BDV, no me da verguenza pedir perdón y hace falta. De tu hermana no me jode nada, opino de su vida pública".

"¿Y yo qué tengo que ver? Porque si hablás en plural entiendo que no hablás de ella sola, ¿no?", le preguntó Dalma al panelista. Y cerró tajante: "Y sí, primero fue por privado y después públicamente".

pampito dalma maradona