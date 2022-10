Especulaciones de embarazo: ¿El "Princi de la Cha" aún desea conocer a Wanda Nara?

Así lo aseguró el conductor de TV, Fernando Piaggio, en el programa El Run Run del Espectáculo en Crónica TV, destacando que la empresaria estaría esperando su sexto hijo, aunque Mauro Icardi no sería el padre.

"Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante”, aseveró, en medio de gritos de sorpresa en su ciclo.

“¿Esto es una joda? Yo no creo eso”, repetía Lio Pecoraro, su compañero, descreído. “Te estoy diciendo lo que me está llegando”, reforzó la versión. “A mí me llegó la información”, dijo, sin entrar en detalles sobre esta explosiva información.

¿Qué opina el Princi?

Recordemos que hace unas semanas, el programa Secretos Verdaderos de América TV entrevistó al cantante paraguayo Elias Benjamín, popularmente conocido como "El Princi de la Cha", y éste había manifestado su deseo de conocer a Wanda Nara. Ahora que la empresaria estaría embarazada... ¿qué opina el cumbiero?

View this post on Instagram A post shared by América Paraguay (@americatvpy)

En otro momento, el compatriota habló del inicio de su carrera y cómo nació la canción “Soy De Barrio”, que lo realizó en colaboración con el requintista paraguayo Juan Cancio Barreto. Escuchá.