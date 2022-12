Periodistas de espectáculos discuten y se amenazan con demanda

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmR36g4LDwL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPmNtwDKvAOdlZBt8AnBMOgHxq8HNHCZClWIf3xrhvQ6tiyoK6n2XlS5MMytawAEl3KXs7rEgSLf1pFS5wRdNERF4xYM90PZBCWY9PXsKbXmKSWEi9zuOh392onPtKqusU8aNZAK4XkV5HFHnVXyoex6WdzAbip0EFrh305aPg3oLEhysLSHPW0Kzw61aQZDZD View this post on Instagram A post shared by Fernando Ruttia (@fernandoruttia)

Las críticas no se hicieron esperar. Acumuló tantos mensajes, y entre ellos el del especialista en farándula, Ángel Saracho.

“¿Por qué no hacen ya una denuncia por maltrato animal?, disparó en una de sus stories en la que adjuntó el post de un medio digital que refiere el tema.

Como no podía ser de otra forma, Ruttia no tardó en contestar: “Me divertía pelearme contigo Angel Saracho me daba entre penita y gracia, pero esta vez NO!”.

El periodista dice que Saracho “cruzó el límite” y asegura que con él “pueden meterse”, pero con su perrita Julieta “es muy bajo”. Anunció demanda.

Ángel le respondió y la situación subió de tono. “Acá sentado en mi silla cable esperando tu demanda. Sos lamentable, esa sed de figuretear usando al pobre animal. Denuncien a este tipo para que aprenda”.

Según nuestras fuentes, esto fue en serio y lejos del show. Habrá que esperar para saber a qué términos llegan o si logran resolver el asunto.