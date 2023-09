¿Parejas cruzadas? El vínculo desconocido que une a Eva Bargiela, Facundo Moyano, Nicole Neumann y Manu Urcera

En LAM (América TV), Eva Bargiela contó que las cosas no estaban bien y estaban viendo cómo comunicar se separación en los medios. Sin embargo, Facundo le ganó de mano.

Eva Bargiela y Facundo Moyano.jpg

"El Bailando era una oportunidad muy importante para mí y quería disfrutarlo al máximo. No quería una previa hablando de mi separación, me da vergüenza estar expuesta así y por eso le había pedido que no lo contáramos", reveló la modelo.

En medio del revuelo por la ruptura trascendió un dato picante. En un momento de crisis en la pareja, Facundo entabló una relación con Nicole Neumann.

Para sorpresa de muchos, Nancy Duré afirmó en Socios del espectáculo un dato impactante. "En ese tiempo, me cuentan que Eva tuvo algo con Manu Urcera, el actual novio y futuro marido de Nicole", sostuvo.

Sin dudas, un verdadero culebrón, aunque todo habría ocurrido a puertas cerradas porque no hay pruebas concretas de ese supuesto affaire.

nicole neumann manu urcera 2.jpg

El descuido hot de una famosa en el Bailando 2023

Semanas atrás, Eva Bargiela debutó en la pista del Bailando 2023. La modelo dejó todo junto a su partenaire, Uriel Luna Sambrán, para conquistar al jurado.

Sin embargo, hubo algo que lo complicó todo. Según contó la rubia en La cabina del descargo tuvo un imprevisto con su vestuario y casi termina desnuda.

Embed

"No soy una bailarina, pero bailé como pude. Se me escaparon las tetitas para todos lados", expresó Eva, decepcionada por no haber podido lucirse al 100 con su coreo.

De todos modos, la modelo anticipó que seguirá esforzándose para poder deslumbrar en la próxima gala. “Vamos a sorprender… vamos a sorprender para bien”, prometió la diosa.

Pese al esfuerzo, Eva Bargiela se fue de la pista con un puntaje bajo, 8 puntos. Ángel de Brito y Marcelo Polino le pusieron 0, Moria Casán le dio un 8 y Pampita tuvo el voto secreto.