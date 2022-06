Pato Galván cuestionó la sanción contra Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

Sin ir más lejos, hace unos días, Chanchi atacó a Gabriel Oliveri: le tiró un huevo en el pelo y le arrojó harina en la cara.

Esta semana, el ex jugador recibió una sanción por esa actitud.

image.png

Chanchi seguirá como parte del staff de El hotel de los famosos durante una semana.

“Mi decisión es que la semana que viene, durante toda la semana, siga siendo staff, para seguir trabajando juntos, aprendiendo sobre el respeto, confianza y seguir creciendo de los dos lados”, explicó Oliveri en el programa tras anunciar la decisión.

image.png

Pato Galván cuestionó la sanción a Chanchi Estévez

Pato Galván, ex participante de El hotel de los famosos, estuvo en Intrusos (América TV) y se refirió a la medida que tomaron en el programa contra Chanchi Estévez.

El conductor consideró que la sanción debería haber sido mayor.

Embed

"Deberían haber tomado una sanción que afecte al juego: quedar nominado, ir a la H, algo por el estilo", opinó Galván en el programa de Flor de la V.

El ex participante de El hotel de los famosos remarcó que él también sufrió ataques por parte de Chanchi. "Cuando yo estaba, sufrí algunas situaciones de violencia. Chanchi no me saludaba. Una vez estuve lesionado y no me creían. Me hacían burlas", detalló.

Por último, Galván fue duro al referirse a la producción del programa. "El reality se les fue de las manos", sentenció.