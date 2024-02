Paula Chaves apuntó contra Flor Vigna tras las versiones de romance secreto con Pedro Alfonso

Y argumentó su comentario, al recordar “Lo mal que contestó y cómo se la agarró con Noelia Marzol, lo nerviosa que se puso queriéndose hacer la picante y que no le salió, todo lo que hizo en el Bailando”.

Paula Chaves captura LAM.jpg

Fue allí cuando Paula Chaves se sinceró por completo. “Soy políticamente correcta hasta que me agoto. No es fácil estar en el jurado, yo estuve y preferí mantenerme (…) Todo esto empezó por querer promocionar su tema con Noe y le salió mal”, apuntó la esposa de Alfonso.

Y concluyó tajante sobre el comportamiento de Vigna tras aconsejarle que no intentase tomar protagonismo en su suplencia como jurado del Bailando: "Es lo mejor. Se lo dije en el sentido de que no hable de más. Como que siento que uno está tranquilo y bien, y no podía sentarme ahí a querer ser más protagonista que el resto del jurado”.

Embed

Paula Chaves dio detalles de la charla privada con Gustavo Conti tras el escándalo de Flor Vigna y Pedro Alfonso

Claro que durante la entrevista con LAM (América TV), Paula Chaves también reveló que le escribió Gustavo Conti, quien fue señalado hace años como la persona que filtró el rumor del supuesto romance oculto entre su marido, Pedro Alfonso, y Flor Vigna.

"Me escribió Gus Conti hoy. Me dijo: 'estoy re caliente, no puedo creer que hayan dicho eso. Imaginate, yo jamás dije eso. Primero que jamás lo vi, y segundo si lo hubiese visto no habría sido tan boludo de salirlo a decir'", comenzó diciendo la modelo.

Paula Chaves y Gustavo Conti.jpeg

Y continuó: "Le dije 'no te calientes, tratá de no engancharte con estas cosas'. Y me dijo: 'es que me indigna'. Y yo ahí le dije: 'de la misma manera que yo me indigné cuando dijeron que yo te había dejado sin trabajo a vos, porque mi decisión había sido que vos no estés más en el teatro con Pedro y que Pedro era un maltratador'".

Ahí, el conductor Ángel de Brito acotó: "Que lo dijo su mujer". "Ahí, no me contestó más", lanzó Paula. Y agregó la mujer de Alfonso: "Yo lo adoro a Gustavo, siempre dije que con él me llevé siempre espectacular y me dio pena que nos hayamos alejado".

El presentador contó que Mariana Brey había dicho que la supuesta filtración había sido el motivo por el que se terminó la relación de amistad entre Conti y Ximena Capristo y la pareja de Chaves y Alfonso.