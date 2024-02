Paula Chaves dio detalles de la charla privada con Gustavo Conti tras el escándalo de Flor Vigna y Pedro Alfonso

Y continuó: "Le dije 'no te calientes, tratá de no engancharte con estas cosas'. Y me dijo: 'es que me indigna'. Y yo ahí le dije: 'de la misma manera que yo me indigné cuando dijeron que yo te había dejado sin trabajo a vos, porque mi decisión había sido que vos no estés más en el teatro con Pedro y que Pedro era un maltratador'".

Ahí, el conductor Ángel de Brito acotó: "Que lo dijo su mujer". "Ahí, no me contestó más", lanzó Paula. Y agregó la mujer de Alfonso: "Yo lo adoro a Gustavo, siempre dije que con él me llevé siempre espectacular y me dio pena que nos hayamos alejado".

El presentador contó que Mariana Brey había dicho que la supuesta filtración había sido el motivo por el que se terminó la relación de amistad entre Conti y Ximena Capristo y la pareja de Chaves y Alfonso.

Gustavo Conti contó su verdad tras ser señalado de filtrar el supuesto romance entre Flor Vigna y Pedro Alfonso

En los últimos días, tras confirmar su separación del actor Luciano Castro, en las redes sociales se volvió a poner en tema el rumor de un supuesto romance que habrían tenido Flor Vigna y Pedro Alfonso hace muchos años, algo que fue rotundamente desmentido por todas las partes en su momento.

Incluso, en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, se dio el nombre de Gustavo Conti como quien habría filtrado ese explosivo rumor y que eso habría derivado en su distancia con Pedro.

"Se lo responsabilizaba a Conti de ser tal vez el que habría filtrado ese rumor y ahí es que se fractura su amistad. Pero nunca se habló en estos términos", explicó Mariana Brey.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Gustavo Conti, quien se mostró muy enojado por ser involucrado en esta historia y aclaró: "Es todo mentira esto, nunca lo vi a Pedro y Flor Vigna juntos. Si lo hubiese visto tampoco lo hubiese contado. Lo que están diciendo es todo mentira, nunca vi a nadie", explicó el ex Gran Hermano.

Y remarcó que a raíz de esto se contactó con Paula y Pedro: "Con Pedro cuando nos distanciamos no fue por eso. Con Pedro ya hablé y está todo bien. Es más, volví a hablar ahora de vuelta con Pedro y con Paula (Chaves) y ellos me están diciendo a mí que me calme y que no de bola".

"La mentira tiene patas cortas, se tiene que caer solo por su peso, es todo mentira. Conozco a Luciano(Castro), a Flor (Vigna), a Pedro, tengo la mejor con todos y no quiero quilombo. No lo hubiese contado nunca haya visto o no", argumentó el actor.

Y detalló: "Ese rumor salió por otro lado, yo sé quien lo dijo y ya me asesoré. Vi todos los videos y todos los que están diciendo 'botón' o 'buchón' la verdad que no me simpatiza y no me divierte".

"Van a tener que coserse la boca porque están hablando por hablar porque es mentira y no tiene nada que ver lo que están diciendo", cerró muy enojado Gustavo Conti.