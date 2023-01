Paula Chaves habló de su encuentro con Zaira Nara y su ex, Facundo Pieres: "Veremos cómo se da"

“Hablamos como siempre, nunca se cortó nada. Hay dinámicas con hijos que están más que bien”, amplió la Chaves sobre la chance de que la menor de las Nara la visite en la temporada cordobesa donde está trabajando en familia.

“Pero si Zaira cae con Pieres, no le abrís la puerta”, intervino de repente Mariana Breya a lo que Paula respondió con la mayor de las calmas, educación y una risa algo incómoda: “Ya en temas personales no entro porque no es mi tema”.

Asimismo, detalló: “De cosas que pueden llegar a pasar, después vemos. Nos vamos a ir acomodando y veremos cómo se da todo”, en referencia a un posible encuentro con su amiga Zaira Naira y su actual pareja, Facundo Pieres, que no es otro que un ex novio de la modelo y actriz.

“Está todo bien con Zai, es amiga de hace muchos años, es la madrina de Fili. Después cómo pueden llegar a suceder las cosas en un futuro, iremos viendo y nos iremos acomodando”, repitió al tiempo que concluyó admitiendo sobre su romance con Pieres: “Fue hace muchos años mi relación con él. Iremos viendo cómo se da la vida”.

Las fotos de Zaira Nara y Facundo Pieres inseparables en Punta del Este

Después de romper el silencio y hablar por primera vez de su romance con Facundo Polito Pieres, Zaira Nara consolida su relación con el polista y disfrutan del verano en Punta del Este. Ambos fueron captados por los flashes fotográficos súper relajados y caminando juntos.

En las imágenes se puede ver a la flamante pareja en camino a un reconocido restaurante donde se mostraron a pura risa y disfrutando de un lindo momento.

Cabe recordar que Zaira Nara se separó hace unos meses de Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, tras mucho tiempo de conflicto en la pareja.

La modelo, siempre perfil bajo, hace un tiempo que comenzó a salir con Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves, y la relación parece marchar de manera muy tranquila.

