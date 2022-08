Paula Chaves reveló qué estaba haciendo cuando murió su abuelo Kaki: "Me cuidó hasta ese día"

Además, reveló el momento especial en el que murió su querido abuelo. "Y todavía no les conté cómo fue su partida. Cómo me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben qué estaba haciendo yo en ese momento?”.

"Estaba asistiendo mi primer parto... La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta".

"Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como doula”, manifestó Paula Chaves a través de Instagram.

La China Suárez envió sus condolencias a Delfina Chaves por la muerte de Kaki: ¿Y Paula Chaves?

El sábado, Paula Chaves despidió con mucho dolor desde las redes sociales a su abuelo Isaac, conocido como Kaki, de 95 años, con un conmovedor posteo en Instagram.

"El mejor abuelo del mundo… 97 años de disfrute absoluto… Te despido con whisky y música… Gracias por enseñarme hasta tu último día…", expresó la modelo y conductora.

Lo cierto es que unas después de conocerse la triste noticia, Eugenia la China Suárez decidió dejarle sus condolencias a Delfina Chaves, hermana de Paula, por la muerte de su abuelo Kaki.

En este sentido, la actriz y cantante publicó un emotivo video en sus historias de Instagram, en donde se ve a su ex compañera de la ficción ATAV dándole un abrazo al abuelo en el marco del último día de rodaje de la telenovela. “Kaki para siempre”, escribió la novia de Rusherking, y etiquetó a su amiga.

No obstante, no hizo mención en su publicación a Paula Chaves, con quien claramente se distanció cuando estalló el escándalo del Wandagate hace unos meses, ya que Paula es íntima amiga de Zaira Nara, hermana de Wanda Nara.