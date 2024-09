Pepe Ochoa contó cuánto habría cobrado Morena Rial por revelar el sexo y el nombre del bebé

"No sé cuánto le pagaron a More", aseguró el presentador. "Yo sé", le respondió Ochoa.

Luego de un informe sobre la hija de Jorge Rial, Ochoa contó: "A mí me cuentan... voy a decirlo en potencial para no comerme un juicio: habría cobrado 400 mil pesos". "¡Nooooo!", gritaron las angelitas al unísono.

"Ahora entiendo a (María Fernanda) Callejón", acotó Yanina Latorre en alusión al episodio donde la actriz se había quejado de lo que pagaban en LAM. "No, mi amor, por 65 mil pesos no salgo de mi casa", había dicho una vez.

"Es un dineral", opinó Marixa Balli. "Te mienten, Pepe", le dijo Ángel al futuro participante del Cantando 2024. "Esta fuente que no me miente, porque siempre dice la posta, me cuenta que al principio ella quería negociar, ellos no querían. Y ella les dice: 'páguenme 400 mil pesos y yo les doy la primicia del sexo y del nombre'", relató Ochoa.

Embed

Morena Rial confirmó el sexo y nombre del bebé: por qué no lo decía

Después de tener a Francesco en 2019, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, Morena Rial está otra vez embarazada y por primera vez contó en televisión el sexo y nombre del bebé que espera con su actual pareja, Matías Ogas.

“Es varón y se va a llamar Amadeo Ogas. Yo quería un varón, no quería una nena”, le confió la hija de Jorge Rial a Carmen Barbieri en su programa Mañanísima, El Trece.

Y luego explicó la razón por la que tardaba en anunciarlo de manera pública: “Fran (su hijo) quería dar la noticia, porque ahora es muy Tiktoker. Hizo un video”.

Embed

Lo cierto es que Morena Rial contó que el bebé nacerá en la provincia de Córdoba y que decidió que sea por cesárea, tal cual ocurrió en su primer parto.

“Pedí cesárea. Si voy a parto normal, tendría que nacer a fines de octubre. Pero a las cesáreas creo que las adelantan un poquito para no empezar con el trabajo de parto”, explicó la hija del periodista.

Morena contó además que no está descansando bien ya que su bebé está muy inquieto en su vientre: “No duermo nada. El bebé se mueve mucho, ya pesa 2 kilos 100″, se sinceró la joven.