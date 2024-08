Gladys La Bomba Tucumana habló de su relación con Morena Rial tras su polémica frase en Intrusos

"La gente no sabe el daño que genera, pero no sólo a mí, me di cuenta que es con todo el mundo. Con cualquiera, yo me quería tirar por la ventana del hotel, me moría. Me decían todo: negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda... sos la mamá de Morena Rial. No sabes lo que yo sufría”, dijo la cantante de manera natural ante la atenta mirada del por entonces conductor del ciclo.

Lo cierto es que ese momento televisivo fue recordado por muchos y en un posteo de Instagram donde Gladys La Bomba Tucumana aparece bailando el tema viral Son de amores a pura alegría, un usuario le recordó aquella polémica.

"Es la madre de More Rial, ¿no?”, fue el comentario que lanzó un usuario de la red. Lejos de enojarse o tomarse mal el comentario, Gladys contestó muy buena onda dando por finalizado aquella polémica: "Sí, amo", sostuvo la artista junto al emoji de un corazón.

Cabe recordar que en aquel entonces, Morena Rial demandó a Gladys por discriminación tras ese comentario pero luego la Justicia falló el sobreseimiento de la cantante.

El inmenso dolor de Gladys La Bomba Tucumana por una muerte que la golpea de cerca: "Mi ángel"

La cantante Gladys La Bomba Tucumana compartió un sentido posteo en sus redes sociales para despedir a un importante amigo que la sigue en sus proyectos desde los 8 años.

“Vas a ser mi ángel para siempre. Gracias por acompañarme en mi carrera desde tus 8 añitos. Nunca me olvidaré de tu lealtad y tu amor incondicional. Te amo, siempre en mi corazón”, escribió la artista.

En el mismo mensaje, mencionó el nombre de su amigo, Cristian Natera, y acompañó el posteo con un divertido recuerdo de ambos bailando su clásico hit, La Pollera Amarilla.

"Te adoré mucho y así será para siempre en mi corazón. Me adoraste con el alma también. Gracias por todo el amor que me diste mi Cris, dejaste mi corazón destruido yéndote así ten pronto. Mi chiquito, mi Cris", adjuntó Gladys en otro texto dentro del video.