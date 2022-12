Peter Lanzani recibió a los campeones del Mundo arriba del techo del Metrobús: la foto

Lo cierto es que también Peter Lanzani estuvo en la celebración junto a la gente y en medio del total fervor por la obtención de la Copa se subió a uno de los techos del Metrobús.

La imagen fue replicada en Twitter: "Disculpá pero si no festejaste el mundial con Peter Lanzani arriba del techo del metrobus no vamos a poder ser amigos", indicó un usuario de la red social.

Lo cierto es que la imagen generó cierta polémica por algunos destrozos y actos de vandalismo que ocurrieron en la Ciudad producto del desborde de la gente en los festejos.

Además, Peter Lanzani subió un video a sus historias de Instagram en plena celebración en la calle al grito de "Muchachos....", la canción de la hinchada argentina en el Mundial.

El fuerte descargo de Sofía Jujuy Jiménez por la mala organización de los festejos

Fueron cinco millones los argentinos que este martes se desplegaron en Buenos Aires para recibir a la Selección Nacional, entre ellos Sofía Jujuy Jiménez, quien se acercó al Obelisco a fin de ver pasar a la Scaloneta.

Sin embargo, la caravana se suspendió ya que el micro no podía avanzar para llegar al microcentro, debió desviarse y finalmente sobrevoló la ciudad en helicóptero.

Ante esa determinación, Jujuy realizó un furioso descargo en sus redes: "Gente que se encarga del tránsito en Buenos Aires: no entiendo como no vallaron un caminito recorrido por acá así pasa la Selección y nosotros nos acomodamos donde podemos, ¿alguien me explica? porque no lo entiendo. No sabemos donde estamos yendo, caminamos por el amor a la Patria", expresó la modelo.

"Malísimo, ¿como no organizaron mejor? no le pueden hacer esto a los campeones que querían de cerca a su hinchada. Armaban un recorrido bien vallado y nos poníamos alrededor, ASÍ NO!", escribió luego junto al mensaje en el que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, confirmaba que se había finalizado la caravana.