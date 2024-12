Petrona de Gran Hermano 2024 reveló el momento más duro que le tocó atravesar: "Casi me muero"

"Casi me muero. El día del parto estuvo inconsciente no sé cuánto tiempo porque perdí mucha sangre", señaló.

"Me desangré. Tuve parto seco. Me abrieron para sacar porque era muy gordita y yo era como Luz, de flaquita. Fue un parto complicado para mí", agregó Petrona.

"¿Y cómo sabés que tuviste un pre cáncer?", indagó Sandra. "Porque me bajó a cero la presión y me volvió pum para arriba cuando me empezaron a poner sangre", detalló la tucumana.

"¿Y qué te dijeron que era?", le consultó su compañera. "Me dijeron que era algo así parecido pero no me había afectado el cerebro", completó Petrona.

Gran Hermano 2024: Petrona y Sandra volvieron a enfrentarse por el control de la cocina

Las participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe) Petrona Jerez y Sandra Priore volvieron a protagonizar un cruce por el control de la cocina.

Todo comenzó cuando la tucumana se subió a una silla del comedor y anunció: "Esta noche no se come pollo, voy a hacer pastel de polenta".

Inmediatamente, Sandra le respondió de manera contundente: "No, no vamos a usar polenta porque eso es para usar cuando no tenemos comida. Nos falta lugar en la heladera y la polenta, como el arroz, te ayuda a zafar de último momento".

Ahí, intervino Sofía 'Sopa' Buscio y acotó: "Lo que Petra quiere decir, en realidad, es que le gustaría cocinar algún día de la semana".

"Ella cree que se tiene que hacer lo que yo digo y no. Pero, la realidad, es que yo estoy continuamente pendiente. Estoy terminando el almuerzo y preparando para la noche. Es por una cuestión de tiempo, de practicidad, nada más. No es para ver quién la tiene más larga", explico Sandra, con su característico tono dominante.

Giuliano Vaschetto, por su parte, se puso del lado de Sandra e indicó: "Hacelo mañana el pastel de polenta, Petra, porque hoy no tenemos dónde guardar los pollos. Si esta noche no los hacemos no tenemos dónde guardarlos".