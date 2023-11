Picante análisis y debate en Intrusos del video hot de Flor Vigna y Luciano Castro: "Le está tocando..."

"Flor aprendió dónde está cada cosa. A su lado tiene a un gran maestro, Luciano Castro. Subió un video que llamó muchísimo la atención. Es fuerte… Lo que hace Luciano es un gesto de amor, de contención. Lo que hace es meterle la mano debajo de la pollera…", indicó Ubfal.

"Hay cosas que podés evitar. Me parece de mal gusto. Son grandes los dos", observó Marcela Tauro. "Chicos, no es tan raro tampoco. Le metió la mano en la pierna…", comentó Guido Záffora.

"No parece en la pierna. Si era en la pierna, no me molestaría... Si borró el posteo es porque le habrán puesto de todo. Yo veo la imagen, y mirá que no soy pacata, pero me shockea", reflexionó Marcela Tauro.

En tanto, Karina Iavícoli expresó: "A mí me da machista, por parte de Flor. Él queda como el mega maestro y ella la nena virginal que recién sale a la vida y aprende. Da a entender que él le mostro un mundo desconocido".

"No es un video porno, es un video con el novio y le está tocando la pierna, que vos pienses que le está tocando otra cosa...", le marcó Guido a su compañera. Y Karina comentó: "Para mí le está tocando la vagina". Y Tauro acompañó: "Para mí no le está tocando la pierna".

"La está... Esa palabra que empieza con M", dijo Laura Ubfal. "Si el posteo fuera tan divino, no lo hubiera levantado. Yo no soy pacata, pero me shockeó", indicó por su parte Marcela. "Coincido en el prejuicio que existe en el goce de la mujer", remarcó Flor de la V ante el intenso debate de los panelistas.

Se supo la impactante frase que Luciano Castro le dijo a Flor Vigna la primera vez que hicieron el amor

La historia de amor entre Flor Vigna y Luciano Castro nació en un gimnasio, que ambos frecuentaban. Cruzaron miradas y el cupido los flechó para siempre. Hoy son una pareja consagrada del ambiente artístico.

En declaraciones que, tiempo atrás, la ex Combate dio a LAM, dejó entrever que, en la intimidad, vivió un redescubrir desde que está el reconocido galán.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, contó Flor.

La actual figura del Bailando 2023 mencionó un ejemplo para graficar cómo él le enseñó a valorar detalles que ella no tenía en consideración: "Él me dijo: 'Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí'... yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Finalmente, Flor reveló que, la primera vez que tuvieron relaciones, una frase de Luciano la dejó sin palabras. "Me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas", concluyó.