Se supo la impactante frase que Luciano Castro le dijo a Flor Vigna la primera vez que hicieron el amor

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, contó Flor.

La actual figura del Bailando 2023 mencionó un ejemplo para graficar cómo él le enseñó a valorar detalles que ella no tenía en consideración: "Él me dijo: 'Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí'... yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Finalmente, Flor reveló que, la primera vez que tuvieron relaciones, una frase de Luciano la dejó sin palabras. "Me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas", concluyó.

El filoso comentario de Ángel de Brito tras los dichos de Flor Vigna sobre Lourdes Sánchez

Hace unos días, una guerra fatal se desató entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez en el Bailando 2023. La cantante se mostró enojada con la mujer de El Chato Prada porque afirmó que Luciano Castro es su permitido.

“Yo le dije a Luciano ‘mi amor, tengo un chisme. Lourdes Sánchez dice que sos su permitido’. Y él me dijo ‘desde antes de la pandemia’. Lourdes ya lo había dicho y él estaba en familia. Era medio desubicado y le mandó un mensaje en ese momento”, afirmó la ex Combate.

Vigna no ocultó para nada su enfado con Lourdes y fue por más. “Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente”, remató.

Después del descargo de la cantante en el programa de Marcelo Tinelli, Ángel de Brito dio su mirada al respecto y fue tajante. "Una mujer trata de pu... a otra. Primero fue lo de Coti y Zaira. Ahora Vigna y Sánchez. Después levantan las banderas de no sé qué...", expresó el conductor de LAM en un posteo en sus historias en Instagram.