Picante comentario de Cinthia Fernández a los gastos de Luciana Salazar en Qatar

Actualmente, Luciana Salazar se encuentra en Qatar viendo el Mundial y Cinthia Fernández fue muy ácida con los gastos que la rubia está realizando en ese país.

“Las otras chicas viajan con el fruto de su laburo, pero de Lulu no entendemos cómo le da la calculadora”, escribió Cinthia Fernández en Twitter.

“Me resulta muy extraño ver gente tan pendiente de cómo hicieron las mujeres argentinas para estar en Qatar, pero no veo esa misma duda frente a los hombres que son o fueron funcionarios públicos o que deben cuotas alimentarias”, lanzó furiosa y seguramente quiso hacer referencia a Martín Redrado.

“Lo que decimos de ella es porque no sabemos de qué laburó”, escribió Fernández y causó polémica en los internautas. “La envidia te brota por los poros”, le contestó una usuaria. “¿Y vos quién sos para ver de qué trabaja cada mina y qué hace con su plata?”, “Criticás a los padres deudores pero con ella no sos solidaria, ¡qué raro”, le respondieron también.

Cinthia Fernández incineró a Martín Baclini con uno de los pedidos que le hacía

Hace bastante tiempo que Cinthia Fernández y Martín Baclini dejaron de ser pareja, pero está claro que la mamá de Charis, Bella y Francesca, no lo olvida ya que incluso públicamente confesó que el rosarino sigue siendo el gran amor de su vida.

Y a pesar que Baclini por el momento no dio señales de querer intentarlo nuevamente junto a la mediática, que es quien le dio la popularidad que hoy tiene, la realidad es que mantienen una relación más que cordial. Es más, durante el viaje a Punta Cana, donde una de las nenas estuvo internada, Martín estuvo pendiente de las cuatro mujeres y hasta quiso viajar para ayudarlas.

En tanto, ahora desde Momento D (El Trece), Cinthia Fernández volvió a nombrar a su ex. En medio del debate de los muchos tatuajes que tiene en el cuerpo Mauro Icardi, la panelista fue directa: "Al jugador de fútbol le encanta la birra, en algún momento se la pasan a panza chopera todos los cuadraditos...".

Fue allí cuando Pampito le recordó que Martín Baclini está todo tatuado, por lo que Cinthia disparó enérgica: "Te voy a contar una cosa de Baclini. Me quiso hacer sacar mis tatuajes, nos separamos y se tatuó todo el cuerpo".

"No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", concluyó visiblemente molesta por el tema.