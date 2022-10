Picante opinión de Cinthia Fernández sobre la nueva canción de Jimena Barón

Embed

"Quién iba a imaginar, Que fue al final mi amiga, La que tanto me quería, Me engañaba", dice un pasaje de la letra de lo nuevo de Jimena Barón que de manera automática lleva a pensar en el involuntario triángulo amoroso en el que quedó involucrada con el padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, y su entonces amiga, Gianinna Maradona.

Y en otro tramo de la canción dispara directa: "Y quién iba a pensar, Quién iba a imaginar, Que había otra razón, Por la que ella me pedía que lo dejara, Yo lloraba y ella lo robó".

Lo cierto es que en este marco del revuelo que generó la letra de la nueva canción de Jimena Barón, a Cinthia Fernández le preguntaron su opinión sobre la canción vía Instagram y ella fue contundente en su respuesta.

"¿Qué te pareció el tema y video de Jimena Barón?", le consultaron a Cinthia desde sus historias. Y la panelista comentó pícara: "Me encanta que Jimena monetice sus desgracias y lo que tuvo que aguantar. Además, las arañas solo pescan bichos".

cinthia fernandez jimena baron.jpg

Qué dijo Jimena Barón sobre su nuevo trabajo musical

Después de tanta espera, pandemia mediante, Jimena Barón compartió sus primeras sensaciones al darle vida a su nueva apuesta artística. "Y volvimos! Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años! Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad!", fueron las primera palabras de su posteo desde Instagram.

"Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza, lleno de todo lo que tenía guardado en distintos lugares del alma y necesitaba sacar, cantar, ponerle música, explorar y compartir, siempre es un alivio compartirlo, adentro tarde o temprano hace mal", continuó.

jimena baron 1.jpg

Asimismo, Jimena reveló emocionada: "Yo me siento más 'contante' que cantante, y eso es lo que me abraza y me cura. Encontré en el mundo de la composición, un poder inmenso de transformación. La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas. Me invento finales, perdono, celebro, me río, bailo, y si del otro lado a alguien le sirve todo esto para algo parecido, gané de nuevo".

Y cerró firme sus líneas con un "Gracias por la compañía, ustedes hacen que yo esté de este lado laburando de lo que me apasiona que es, después de mi hijo, mi mayor bendición. Gracias de corazón. No me alcanzan las palabras. Los quiero muchísimo. La Cobra. Que se cobra todo lo que hiciste, bebé".