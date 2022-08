Piñón Fijo se hartó del escándalo y tomó una dura decisión con sus dos hijos

Según revelaron en el programa Mitre Live, "Si bien Piñón pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo. Ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”. Al tiempo que agregaron que los hijos de Piñón Fijo estarían aconsejándose, dado que querrían ir a fondo con este tema así como que todo podría terminar en la Justicia.