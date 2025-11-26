Pitty La Numeróloga detalló la importancia de protección de la cinta roja y cómo usarla

"En ella se entrelazan las bendiciones de muchas culturas, los sabios del Cabalá, las abuelas gitanas y las manos sanadoras del pueblo. Todos sabían que el rojo era el color de sangre y del fuego", argumentó Pitty La Numeróloga.

Y cerró sobre la signifación de la cinta roja: "Es el tono de la vida, la pasión, la fe y la protección. Por eso tener una protección tan simple y tan poderosa como la cinta roja te va a conectar con la pasión y va a permitir que nadie te tire malas energías".

Embed

La jugada predicción de Pitty la Numeróloga sobre el futuro político y sentimental de Virginia Gallardo

Pitty La Numeróloga lanzó una inesperada predicción sobre la diputada por Corrientes de La Libertad Avanza Virginia Gallardo y el posible amor que podría encontrar a futuro dentro del ámbito político.

"Virginia tiene un número 8 que es el de la transformación y la suerte. Empezó un período de muchas mejores en lo personal y también la veo en pareja, la veo con un gran amor que nos va a sorprender a todos", adelantó en el programa Puro Show (El Trece).

Y luego sorprendió al revelar una compatibilidad numérica con Javier Milei, presidente de Argentina y líder del espacio político del que forma parte hace un tiempo, que se encuentra sin pareja hace unos meses tras separarse de Yuyito González.

"Ella es re compatible con el Presidente de la Nación. Javier Milei tiene un año 6 en el que no sólo se va a ordenar, sino que además va a tener amor.Puede que hable al principio con dos personas a la vez, que haya una reconciliación pero no será con continuidad", indicó Pitty La Numeróloga.

Y agregó sobre Milei: "Sus números son casi iguales a los de Virginia Gallardo. Pienso que en cualquier momento, vamos a tener novedades. El Presidente ya empezará a experimentar cambios laborales y para el mes de febrero, llega algo positivo, un despegue importante que nos puede beneficiar a todos. Lo mismo le espera para el mes 6. Ahí hay un cambio de estructura para mediados de año que nos va a mejorar".