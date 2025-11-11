Polémica por la herencia de Jorge Lanata: sus hijas y Elba Marcovecchio, en pie de guerra con Radio Mitre
Mientras avanza la sucesión de Jorge Lanata, Radio Mitre encendió la polémica tras presentar una demanda para recuperar los 300 mil dólares que el conductor le debía. Los detalles.
A poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata, aún no pudo llevarse a cabo la sucesión de los bienes que dejó periodista y que deber repartirse entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola, por diversos inconvenientes que fue fueron surgiendo a lo largo de estos meses.
En medio de esta situación, ahora se agrega otro escollo. Ocurre que Radio Mitre presentó una demanda para cobrar una deuda de 300 mil dólares que el conductor de Lanata sin filtro tenía con ellos. Y si bien Marcovecchio y las hijas del recordado periodista no tienen relación, ante este caso sí se unieron para tomar medidas al respecto.
Así lo informó Luis Bremer en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, luego de explicar que Jorge había pedido a la emisora en la que trabajaba 600 mil dólares y que sólo llegó a devolver la mitad de ese monto antes de fallecer.
"Hay un documento que certifica que Radio Mitre pasa a ser un heredero más", informó el periodista del canal del cubo. Así como Elba Marcovecchio, Bárbara y Lola Lanata pueden ser beneficiarias de la herencia del creador de Página 12, también deberían hacerse responsables para afrontar el pago de ese dinero adeudado.
"Las versiones sobre el destino de ese dinero son distintas. Las hijas dicen que se usó para el departamento de Elba Marcovecchio, pero la abogada dice otra cosa", confió en tanto su compañera Cora Debarbieri. Fue allí que Bremer detalló que "en lo que sí van a coincidir ambos sectores es que Jorge sostuvo la columna editorial y el primer encendido de la radio durante 11 años y le ha hecho ganar el grupo millones de dólares, para luego ponerse como parte de los herederos".
En tanto, ni bien trascendió el accionar legal de la radio del Grupo Clarín, Elba Marcovecchio se refirió escuetamente sobre el tema en Bondi Live. "Se ocupan mis abogadas. La verdad es que yo tengo una herida abierta", confió por entonces sin querer ahondar demasiado en el tema.
Cuál es la herencia que dejó Jorge Lanata tras su muerte
La herencia de Jorge Lanata, fallecido el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años, sin duda es una de las sucesiones más comentadas del año. El periodista dejó un importante patrimonio compuesto por bienes inmuebles, derechos intelectuales —que incluyen programas de televisión, columnas periodísticas y libros— y activos financieros distribuidos tanto en Argentina como en el exterior.
Entre las propiedades más destacadas se encuentra una casa en el norte del Gran Buenos Aires, una propiedad en Miami adquirida con una hipoteca que dejó de pagarse y una casa en Punta del Este valuada en unos 2.9 millones de dólares, actualmente puesta a la venta. También figura un departamento en Nueva York, aunque este ya no forma parte del acervo hereditario.
Sin embargo, más allá de los números y las cifras, el foco está puesto en el conflicto familiar que enfrenta a su última esposa, la abogada Elba Marcovecchio, con las hijas del periodista, Bárbara y Lola Lanata. Las diferencias radican en las proporciones de la distribución y en qué bienes integran efectivamente la sucesión.
A la tensión se suma un reclamo judicial iniciado por Radio Mitre, que exige el pago de una deuda millonaria derivada de un préstamo que Lanata había solicitado y no logró saldar antes de morir. Parte de ese monto estaría vinculado a un departamento adquirido por Marcovecchio, aunque se comprobó que quedó fuera de la sucesión tras una división de bienes realizada dos años antes del fallecimiento del conductor.
El listado patrimonial de Lanata, que incluye propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, además de sus derechos intelectuales y activos financieros, deberá ser evaluado en detalle por la Justicia para determinar su distribución final.
El proceso promete ser largo y conflictivo. Las disputas familiares, las deudas pendientes y la compleja localización de los bienes auguran una sucesión que no solo ocupará tribunales, sino también titulares durante mucho tiempo.