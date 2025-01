Guerra feroz por los bienes de Jorge Lanata que se disputan Elba Marcovecchio y sus hijas.

En esa lista figuran la casa de Punta del Este y el departamento en el cual vivía Lanata, en el barrio porteño de Retiro.

Por otro lado, figura los derechos sobre sus programas de televisión, sus columnas periodísticas y sus libros.

También están las obras de arte. Según una parte de su familia, la intención es donar algunas de esas piezas, que están valuadas en millones.

Por último, en la lista se advierte una deuda que el periodista contrajo para colaborar con parte de la adquisición de un departamento que está a nombre de Elba.

Embed

Sara Stewart Brown despidió a Jorge Lanata con un hilo de recuerdos inéditos: "Tuvo mil vidas"

Luego de unos días de dolor y silencio público por la muerte de Jorge Lanata a los 64 años, Sara Stewart Brown publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales y compartió algunos de los momentos más importantes que vivieron juntos desde 1998 hasta 2016 que se separaron.

"Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco o que no le hace justicia, especialmente porque él tan bueno con las palabras y yo tan disléxica", comenzó Sara en un texto que compartió desde su cuenta en X.

"Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas. Así que voy a arrancar un hilo para ir dejando al azar, mis recortes personalísimos y desordenados, sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más", continuó su ex esposa y madre de su hija Lola.

Y recordó sobre el vínculo que tuvieron: "Fuimos mil cosas, amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones, la vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina, mil veces mi maestro, a veces su enfermera, fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos y confidentes".

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata hija lola.jpg

"Y nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud. Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero, y esa vez un día después de separarnos hizo esto", mostrando un video de su programa.

"Lanata encendiendo una estrellita para Lola en Paris año nuevo 2008. Y Lanata sobre la muerte y las estrellas en su biografía by Luis Majul", comentó Sara Stewart Brown mostrando la foto de su hija con el padre.

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata.jpg

"Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica (el me había ayudado en esa misión) no puedo creer que no se lo mostré cuando una vida después supimos que el también era adoptado. Daniela era el nombre que yo tenía en mi partida de nacimiento original", siguió marcando sobre sus momentos con el periodista.

Y profundizó: "Esta foto me encanta porque ya estaba cocinadísima nuestra separación definitiva a los pocos días que se vaya a vivir a Miami. Y así y todo felices, con proyectos propios y bancando al otro. El video es de la pelota para ejercitar la mano que improvisamos en el Italiano. Hubo varias de esas pelotas, las caritas las hizo Facu".

Sara Stewart Brown despedida jorge lanata 2.jpg

"Lo bueno cuando te separas y seguís queriendo bien es que perdes la cotidianidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro, y si además hiciste un amigo, un compañero y te entendes, podes cultivar una relación inquebrantable", remarcó la artista sobre el vínculo que los unió por siempre.

Y cerró: "Desde que me separé era una relación bastante idílica, discutíamos poco, solo teníamos dos o tres puntos en que nos sacábamos chispas, algún que otro desacuerdo sobre la educación de Lola, mi impuntualidad le daba malhumor y después estaba Twitter, sí, la última discusión picante que recuerdo fue culpa de Uds, el no entendía el rol de esta red social, la subestimaba y yo no entendía porque para mi, paradójicamente él es el espíritu más tuitero que conocí".