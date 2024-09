Polémica en la vuelta de Los Piojos: Micky Rodríguez se dio de baja y la banda le respondió

"Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta “los piojos oficial”. Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un "regreso", si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas", confesó.

Además, señaló: "Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso".

Micky Rodríguez comunicado

Inmediatamente el posteo causó un gran revuelo entre los fanáticos de la banda, que se sintieron decepcionados por la baja del músico y comenzaron un debate sobre si finalmente compararían las entradas en la venta de mañana.

Ante esto, pocas horas después, la cuenta oficial de la banda respondió con un contundente comunicado. "Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda)", expresaron.

"Tavo estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara. Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando", completaron.

Respuesta de los Piojos al bajista

Los Piojos confirmaron su regreso y anunciaron los primeros rituales: el video más esperado

Después de varios adelantos desde las redes sociales, finalmente este miércoles quedó confirmado el regreso del grupo de rock Los Piojos después de 15 años.

La mítica banda liderada por Andrés Ciro Martínez vuelve a juntarse luego de lo que fue su última presentación en vivo en 2009 en el estadio de River Plate, año en que se separaron musicalmente.

A través de un video en la cuenta oficial de la banda en Instagram, la cual se activó misteriosamente hace unos meses, se anunció el estadio y fechas de las primeras dos funciones.

"¡Hay reencuentro! Se viene un nuevo Ritual Piojoso. Después de 15 años nos volvemos a encontrar", se indicó en el video donde se muestra que el lugar elegido será el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona el sábado 14 y domingo 15 de diciembre.

A medida que se vaya moviendo la venta de entradas, la cual aún no fue confirmada cuándo comienza, se analizará agregar alguna fecha más debido a la alta expectativa en los fanáticos.

La banda nacida en El Palomar regresa así a los escenarios después de 15 años y en medio de una total euforia de sus seguidores luego de ser una de las bandas más convocantes del país.

El grupo presentó su nuevo logo identificatorio para este especial regreso y se espera por el comienzo de la venta de tickets y sus precios, los cuales aún no fueron informados.