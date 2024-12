Polémica y debate por el video de la hija de Luciana Salazar levantando pesas en el gimnasio

Luciana Salazar practica hace años el entrenamiento en gimnasio y mostró con orgullo como su hija como un juego sigue sus pasos del cuidado físico y el deporte.

Esto desató una gran polémica en redes donde se plantearon cuestionamientos por la edad de la pequeña para realizar ese tipo de actividad deportiva.

"Jaja mi mamá un poroto al lado", se expresaba en las historias desde la cuenta de redes de Matilda junto al emoji de un brazo haciendo fuerza.

La modelo grabó esa secuencia de Matilda levantando las pesas en el gym a pura sonrisa y muy entretenida abrió un interesante debate al recibir diversos comentarios por esta acción.

“La polémica está buena porque la medicina y la ciencia van cambiando constantemente. Con la actividad física pasa más o menos lo mismo: cuando tenía 16 años, por ejemplo, quería ir al gimnasio y no me dejaban. Pero eso ahora ya no es así”, reflexionó Nacho Otero al observar las imágenes sobre su experiencia personal en Arriba Argentinos, El Trece.

matilda hija luciana salazar en el gimnasio 2.jpg

matilda hija luciana salazar en el gimnasio.jpg

Luciana Salazar mostró una particular imagen de su pasaporte y dejó a todos en shock

Si hay algo que caracteriza a Luciana Salazar no sólo es su voluptuosidad, sino también el riguroso maquillaje que usa desde que se levanta hasta que se va a dormir. Porque hasta cuando entrena la puede ver producida con make up y peinado de peluquería.

Quizás es por eso que tanto sorprendió a sus tres millones de seguidores de Instagram al compartir en las últimas horas una particular fotografía suya, donde se podría decir que allí Luli está "casi" a cara lavada.

Lo cierto es que según se desprende su historia virtual, en las que una de sus manos sostiene el clásico sobrecito con las foto-carnet con fondo blanco requeridas para tramitar todo tipo de documentación, es que Salazar está en el proceso de renovación del pasaporte.

Ocurre que junto a la historia virtual en la que a Luciana se la ve cien por ciento natural, sin brushing en el pelo y casi sin maquillaje -tal como lo requiere la legislación-, la mamá de Matilda le agregó un sticker de un pasaporte con dos pasajes aéreos en su interior.

Seguramente la rubia ya está organizando sus vacaciones en el exterior, y al percatarse que su documentación estaba pronta a vencerse, no dudó en poner sus papeles al día.