Por primera vez Barbie Vélez contó de qué trabaja su papá y sorprendió a todos: "Era mi sueño"

“Hola, ¿Cómo andan? Bueno, estoy en la perfumería de mi papá. No sé si alguna vez la vieron... Miren, esta es la perfumería de mi papá acá en Quilmes”, saludo de entrada. Al tiempo que detalló: “Vende, bueno, artículos de limpieza, artículos de perfumería, absolutamente de todo, y se llama ‘Barbarita la perfumería’. No sé si sabían”, contó sonriente.

“Me encantaba venir cuando estaba cerrada, los domingos, y jugar a que metía las cosas en la caja registradora. Era mi sueño siempre”, recordó así como también aprovechó para promocionar su propia línea de belleza que consta de cremas y perfumes.

Barbie Vélez se sinceró sobre la enorme preocupación que tanto la atormenta en la crianza de su hijo

En medio del gran presente que vive Barbie Vélez, junto a su marido Lucas Rodríguez y el pequeño Salvador, abocada por completo a la crianza del pequeño, la modelo e influencer abrió su corazón para compartir una de sus mayores preocupaciones con relación al crecimiento de su hijo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Barbie expuso frente a sus casi 4 millones de seguidores cuánto la preocupa el tema de la lactancia, precisamente ahora que está tratando de dejar de amamantar a Salvador.

“Es un tema que no sé abordarlo. Yo le sigo dando el pecho, nunca lo viví con dolor, para mi lactancia fue bárbara. Tuve un temita al principio, dos días. Después fue realmente espectacular y no quiero romantizar ni mucho menos”, confió de entrada.

Barbie Vélez y Salvaodr 1.jpg

Al tiempo agregó: “Lo desteté de noche porque no podía más. Salvi ya estaba durmiendo con mi pecho como chupete; no solo me dolía, sino que no dormía, era muy incómodo. Y de día es más como cada tanto, piensen que él ya come, todo. Estoy con esa duda, no lo tengo resuelto, en algún momento lo destetaré por mi voluntad. Y veré cómo, pero siento que es muy difícil”.

Por último, Barbie Vélez terminó pidiendo consejos a sus seguidoras para saber cuándo dejar de amamantar a su hijo de un año y medio: “Me gustaría escuchar sus testimonios. No sé en qué momento uno toma la decisión. Tengo momentos en los que digo ‘ya estoy agotada, hasta acá llegué’. Y otros en los que digo ‘no, bueno, puedo un poquito más’”.