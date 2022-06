Por primera vez Rodrigo de Paul habló de su romance con Tini Stoessel

de paul y tini captura 1.jpg Rodrigo de Paul habló por primera vez de su romance con Tini Stoessel en el programa de Telefe, No es tan tarde.

En tanto, frente a la insistencia de Paoloski por saber algo más de la feliz pareja, el ex de Camila Homs intentó esquivar dar detalles puntuales refiriéndose al furor que causa Tini sobre los escenarios: "Yo siempre se lo dije a ella, pero la felicito porque viene de hacer los shows en el Hipódromo y la está rompiendo. Hace feliz a mucha gente, y eso es lo bueno del trabajo que tenemos, que podemos sacarle una sonrisa a la gente y hacer que se olviden un poco de sus problemas".

Y cuando parecía que el tema estaba agotado, en el programa quisieron saber cómo tiene agendada a su flamante novia. En ese momento, Rodrigo de Paul reconoció que en su teléfono celular Tini Stoessel figura con un apodo (y no con su nombre). "Es un apodo medio raro, tiene que ver con que es medio distraída con el teléfono y va por ese lado", pero no quiso develarlo. Por último, el futbolista contó "Una de las cosas que tenemos con Tini es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos haciendo cosas todo el tiempo, intentando salir con amigos. La pasamos muy bien".

La condición que Tini Stoessel le puso a Rodrigo de Paul para continuar la relación amorosa

Con Rodrigo de Paul por estas horas en Argentina, se conocieron las condiciones que le puso Tini Stoessel para afianzar la relación amorosa entre ellos, y así poder avanzar en una posible convivencia siempre que coincidan sus agendas por supuesto. Y para que todo eso sea posible, primero el futbolista debe arreglar su separación de la madre de sus dos hijos, Camila Homs.

Así lo reveló Mariana Brey desde Socios del espectáculo (El Trece), al asegurar que la cantante le exigió a De Paul un acuerdo prolijo con su ex, donde todo lo relacionado con Francesca y Bautista está acordado desde un principio. "No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más rápido posible porque le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación a esto. Él quiere todo prolijo, Tini le pide eso. No quiere nada que pueda manchar la parte mediática", aseguró la periodista.

rodrigo-de-paul-tini.jpg Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ambos en Buenos Aires por estos días, disfrutan de su flamante relación amorosa.

Al tiempo que sumó "Él quiere arreglar y firmar ahora porque está en Argentina. Camila está un poco más reticente. La idea es acordar lo económico, y además arreglar el cuidado de los chicos. Ella vive en Argentina y se va a quedar acá, y él vuelve a España en un par de días. Esto viene difícil. No sé si van a acordarlo tan pronto".

Por otro lado, la angelita Estefi Berardi también contó otra exigencia que Tini Stoessel le habría puesto a Rodrigo De Paul. En este caso, ya en búsqueda de un departamento para convivir en Buenos Aires cuando ambos coincidan aquí, "Lo que pide Tini como requisito es que el departamento le quede cerca de la casa de su mamá y de su familia". Y agregó que ya habían visto uno en las torres al río de Vicente López, por lo que "ese lugar era ideal, pero están buscando [uno] con muebles para ya tenerlo listo, de 350 metros cuadrados aproximadamente".