El palito de Camila Homs contra su ex, Rodrigo de Paul, por su mediático romance con Tini Stoessel

Y no fue otro que Ángel de Brito, hoy por hoy el periodista de espectáculos más importante de la televisión argentina con su ciclo LAM todas las noches en la pantalla de América TV, quien detectó los guiños de Camila Homs contra su flamante ex Rodrigo de Paul en dos mensaje donde lo tildan de cholulo.

Camila Homs like contra de Paul BASE.jpg Los mensajes de Twitter que likeó Camila Homs contra su ex, Rodrigo de Paul, tras su mediática y polémica separación.

Así, uno de los tuits que likeó Homs aseguraba “Salió ganando Cami en esta. Se sacó de encima un cholulo busca fama a cualquier precio. Esa chica lo bancó cuando no lo conocía ni la madre”, mientras que el otro posteo al que reaccionó le recomendaba “Ya es hora que se dé sus gustos soltera y hermosa con unos hijos hermosos. ¡Gozate la vida y disfrutá todo lo que pueda, sacale el jugo!”.

El inesperado mensaje de Camila Homs en el día del cumpleaños de su ex, Rodrigo de Paul

Camila Homs llamó la atención por el particular posteo que hizo durante el día de cumpleaños de su ex pareja, Rodrigo de Paul. El deportista llegó a los 28 años el pasado 24 de mayo y fue saludado por su nueva pareja, Tini Stoessel, aunque todas las miradas se las llevó su ex, Camila.

La modelo sorprendió con un mensaje en las redes sobre el apoyo y el cariño que recibe de sus seguidores en este momento en el que su matrimonio con el deportista quedó definitivamente terminado ante el blanqueo del romance con Tini.

camila.jpg

"No se dan una idea la cantidad de mensajes hermosos que recibo diciéndome cosas tan lindas que les juro, me llegan de corazón. A veces no puedo agradecer a uno por uno y ahora estoy acá para eso. No sé si merezco tanto pero gracias. Me hacen bien", escribió Homs en una historia de Instagram.

La modelo no saludó al jugador del Atlético Madrid y la Selección Nacional, en cambió Tini Stoessel sí lo hizo. Esta fue la primera vez que la cantante le escribió en público al futbolista: “Feliz cumpleaños bombón”, fue el mensaje.