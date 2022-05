Por qué Marley eligió otra mamá para darle una hermanita a Mirko

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marley (@marley_ok)

Claro que consultado por La Nación sobre la etapa del proceso en que se encuentra a gestación, Marley detalló con su característico humor: “Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones (…). Voy a elegir que sea mujer. En este momento están haciendo el test genético y me van a decir cuántos varones y cuántas mujeres. Generalmente, suelen poner dos embriones, porque puede que prenda solo uno, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”.

Además reveló que la mujer que esta vez permitió gestar los embriones es una modelo rubia californiana, al tiempo que en este momento están en la búsqueda de la madre subrogante, ya que la que llevó en su vientre a Mirko, al estar embarazada de su marido actualmente, no podrá ayudarlo en esta nueva aventura. Por último, como es tan ordenado y previsor el conductor de Telefe, ya tiene elegido el nombre que llevará su hija: Milenka, que significa mi pequeña en ruso.

La indignación de Ricky Montaner con Marley por spoilear un importante anuncio

En las últimas horas, Marley compartió en su cuenta de Instagram un video del backstage de las grabaciones de La Voz Argentina, que desde el 5 de junio tendrá una nueva temporada en Telefe.

RICKY-MONTANER.jpg En su momento, Marley contó el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman antes que ellos lo anunciaran.

En la publicación, el conductor está con dos de los integrantes del jurado del certamen, los hermanos Mau y Ricky Montaner. Y en el video, Ricky le hace un fuerte reclamo a Marley.

"Yo no había dicho cuándo me iba a casar. ¡Y él lo contó en una entrevista! ¡Salió en todos lados!", dice el hijo de Ricardo Montaner en la publicación. "No me di cuenta, ¡te lo juro", respondió, en su defensa, el conductor.