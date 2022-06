Por qué Rocío Marengo rechazó casarse con Eduardo Fort: el fuerte motivo

Así, de repente de Brito lanzó “Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa” sorprendiendo a todas sus angelita y sobre todo a Pía, la portadora de la noticia original. Y explicó: “Me dijo: 'Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso'”.

rocío marengo no se casa TW LAM OK.jpg Finalmente Rocío Marengo no se casará, al menos por ahora, con Eduardo Fort según confirmaron en LAM.

Y para mas datos, de Brito agregó que Rocío Marengo está en Chile próxima a comenzar un programa nuevo por lo que no quiere involucrarse en ningún problema, no obstante reveló que le aseguró "Cuando me calme un poco, voy a salir a hablar de todo... uno por uno me voy a encargar de todos", haciendo referencia no sólo a su no casamiento sino también al escándalo en el que se vio involucrado su hermano por la compra de una avioneta o su intento por ser madre, entre otras cosas.

El fuerte y doloroso mensaje de Rocío Marengo: "No sé cómo contarles..."

Hace un tiempo, Rocío Marengo había confesado que su gran sueño era convertirse en madre. Para ello, llevó a cabo un tratamiento que parecía acercar cada vez ese momento. Sin embargo a fines de mayo, la actriz dio la triste noticia en sus redes de que su deseo tendrá que esperar.

"Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar.... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino", comenzó diciendo Rocío Marengo.

Rocío Marengo Rocío Marengo desea ser madre y siempre lo confesó públicamente.

Y continuó: "Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces".

"Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!", agregó

Por último, Rocío Marengo indicó: "Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!".