Rocío Marengo y Eduardo Fort hicieron un importante anuncio en familia 

Ángel mostró dos publicaciones que el hermano de Ricardo Fort compartió el lunes y señaló que “esta es la story que subió Eduardo ayer y tenía este significado”, en referencia a las imágenes en la que se puede ver a la familia del empresario junto con Rocío.

“Esto ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año”, añadió Pía.

“Noviembre o enero. Noviembre porque en enero me voy de vacaciones”, señaló Ángel de Brito, en referencia a que se considera invitado a la boda de Marengo y Fort.

“Esto se dio anoche en una reunión, donde entre risas empezaron a anunciarlo a la familia que es probable que sea muy pronto, muy. Hoy le pregunté a él sobre esta versión que me llegó y él me contestó ‘ya me conocés’, como diciendo ‘ahhh’. O sea que no me lo negó”, cerró Pía.

Embed

Rocío Marengo enfrentó el rumor de separación de Eduardo Fort

Rocío Marengo se vio envuelta en las últimas horas en rumores de separación de Eduardo Fort, su pareja desde hace varios años. La información la brindó Karina Iavícoli en el programa Socios del espectáculo y obviamente tuvo rebote en los medios.

Lo cierto es que el miércoles en LAM, América Tv, Rocío Marengo le envió un audio de WhatsApp a Ángel de Brito y aclaró de manera categórica su situación con el empresario.

"No me quería hacer cargo de una fuente, Karina Iavícoli, que supuestamente se lo dijo una persona que me escuchó a mí hablándolo por la calle", indicó Marengo.

"O sea, soy una mina grande y no me voy a hacer cargo de lo que diga cualquiera. Hay mucha gente que quiere que me separe de Eduardo porque quieren verlo básicamente infeliz", enfatizó.

Y remarcó: "Eduardo me ama y nos elegimos hace un montón de años. No es que vamos y venimos todos los días. El día que corte con Eduardo lo voy a decir públicamente sin ningún problema porque no voy a ser la primera que termine una relación".

"No pueden dejar hablar a cualquiera, hay gente del entorno de Eduardo que es muy cholula y lo que quiere es ser famosa. Van a tener que hacer algo con su vida sino van a seguir haciendo estas pelotu... que hacen. Si quieren hablar de mí que hablen con nombre y apellido y yo voy a responder pero sin nombre no salgo a aclarar nada. Si hablan, que se hagan cargo", finalizó la modelo.