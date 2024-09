Premios Martín Fierro 2024: se filtró la razón por la que este año no habrá alfombra roja

“Este año va a ser azul”, aseguró Fabián Medina Flores en La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) al explicar cómo deberían vestirse la famosas para estar a tono con el evento.

Fue allí cuando el Pollo Álvarez preguntó asombrado el por qué del cambio, tras lo cual fue Facundo Ventura quien aseguró que “eso corre por cuenta de Telefe, que está a cargo de la organización”. En tanto, el hijo de presidente de Aptra remarcó que el canal "quiere transmitir tranquilidad, serenidad, desde ese lugar”.

Embed

Escándalo por la mega figura que se bajó de los premios Martín Fierro 2024: el motivo

El periodista Fefe Bongiorno contó en El ejército de LAM, el programa que conduce en Bondi Live, que una mega figura no estará en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024.

"La figura nominada a los Martín Fierro que no asistirá a la ceremonia es la señora Moria Casán, que está nominada en la categoría Mejor jurado", reveló.

La ausencia de La One será más que notoria y seguramente traerá repercusiones. Su decisión sorprende ya que tiene una excelente relación con Luis Ventura, presidente de APTRA.

Embed

Fefe Bongiorno comentó que quedó sin palabras se enteró por qué Moria Casán no irá a la gala, que este año organiza Telefe."Consulté por qué no va ¿y sabés lo que me dijeron? No va porque es su día libre", precisó el panelista.

En Telefe están trabajando contrarreloj para la gran noche de la televisión que, como cada año, reunirá a las figuras más importantes del medio.