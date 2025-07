Preocupación por Leevon Kennedy: fue internada de urgencia y piden cadenas de oración

Cabe señalar que su anterior posteo data del 19 de julio pasado, apenas dos días antes, en el que dejaba un extraño mensaje en el que se quejaba por la falta de seguidores y preanunciaba su inminente crecimiento virtual que tendría su correlato económico. "Guarden este Twuit! Hoy no tengo followers en X. En un futuro no muy lejano esta pequeña cuenta pasará a costar millones de dólares. Por ahora sigan con la burla, la shadowban. Yo sólo observo y me divierto. ¡Viva la vida! Leevon Kennedy", aseguraba.

TW Leevon Kennedy antes de su internación

Quién es Leevon Kennedy, la particular mediática que fue internada en las últimas horas

Durante años, Leevon Kennedy sostuvo públicamente que era la hija de Marilyn Monroe y del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, una versión que generó revuelo y polémica tanto en el país como en el exterior. Si bien algunos creyeron en su historia, no faltaron las voces escépticas, especialmente dentro del entorno familiar de la emblemática actriz americana, que incluso impulsaron acciones legales para frenar la difusión de esa versión.

Con el paso del tiempo, la propia Leevon decidió desmentir ese relato. En una entrevista que brindó en 2021 al periodista Tomás Dente en su ciclo de entrevistas Vino para vos, reveló que en realidad es hija de la hermana de Marilyn, quien también habría mantenido una relación sentimental con el entonces presidente de los Estados Unidos.

Llevon Kennedy - captura Vino para vos

“Marilyn era mi tía. Me vi obligada a revelar la verdad cuando la falsedad alcanzó niveles insostenibles. Debo aclarar que Kennedy era muy cercano a mi abuelo”, explicó Leevon, buscando poner fin a los rumores que circularon durante décadas.

La artista plástica y vidente también recordó cómo surgió la versión errónea que la señalaba como hija de Monroe: “Hubo un señor, que fue mi octavo esposo, un árabe que me molía a palos y que me llevaba de las narices, el que un día me dijo: ‘¿Por qué no decís que tu tía es tu madre?’”. Según contó, ella rechazó la idea por tratarse de una mentira, pero él insistió con que “valía todo”.

En otro tramo de la entrevista, Leevon expresó su enojo por los prejuicios en torno a la figura de su supuesto padre y compartió una afirmación polémica: “Todos creen que porque fue presidente no le gustaban las relaciones íntimas. Él no podía dar un discurso si veinte minutos antes no estaba con una mujer rubia”.