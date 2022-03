Preocupación por un mensaje angustiante de Stefi Roitman en las redes

Stefi ya no está tanto en la casa que comparte con su marido en Miami sino que pasa casi todos sus días en Buenos Aires y se dice que el problema que causa su infelicidad es el agresivo contrato prenupcial que le pidieron que firme.

Stefi vino al país para hacerse un tratamiento en sus dientes que incluyó una cirugía y un postoperatorio bastante doloroso y molesto. Hubo muchas fotos y unos cuantos posteos, pero ninguno incluyó a Ricky.

Ahora, sorprendió con un angustiante mensaje: "Uffff. Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale. Buena semana, gente. A ver que tal viene".

No aclaró nada más, en sus redes sube videos bailando y canjes pero no explicó bien qué le afecta tanto.

roitman.jpg El mensaje de Stefi Roitman

Stefi Roitman aclaró cómo es la relación con su suegra, Marlene Rodríguez: "Me contengo mucho"

Mientras festeja su primer mes de casada con Ricky Montaner, Stefi Roitman se ve envuelta en tremendo rumor que asegura que se llevaría pésimo con su suegra, Marlene Rodríguez.

Si bien el propio Ricardo Montaner se mostró súper molesto por esta versión, desmintiendo con firmeza que Stefi y Marlene tengan una mala relación, la influencer rompió el silencio.

Cansada de que se diga que tiene mala onda con su suegra, Stefi aclaró que se lleva muy bien con toda la familia de su marido y que le duele que se diga que no es así.

"Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", aseguró Stefi en una nota con Perros de la calle.

Y se despidió admitiendo que la entristece que digan que tiene mala onda con la familia de su esposo, pero que intenta mantenerse al margen de esas versiones.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", remarcó.