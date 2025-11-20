Qué dijo Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, tras el intento de robo a su casa: "Mi hija está..."

Embed

Fue allí que Alejandro Gravier, quien actualmente se encuentra en Madrid por cuestiones laborales, se refirió a su hija y el estado emocional que atraviesa tras haber vivido semejante situación. "Mi hija Taína está bien, la contuvimos. Es una persona bastante sólida por lo que demuestra. Obvio que se asustó, pero por suerte pudo reaccionar", confió.

En tanto, a pesar de la distancia el empresario detalló la información que le dio la Policía de la provincia de Buenos Aires: "Me dijeron que tienen el registro de lo que sucedió por las cámaras, todos los movimientos de los delincuentes. Espero que los puedan encontrar, ojalá que esto sirva para unirnos".

Con respecto a su mujer, la modelo internacional Valeria Mazza, Alejandro también confirmó que "está bien, obvio que una situación así nos pone en alerta. Ella justo estaba en una reunión de producción por la co-conducción de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco, pero en Buenos Aires ya están todos tranquilos, que es lo más importante".

"Mi barrio normalmente es seguro, hace 27 años vivimos ahí. Amo mi país y mi lugar, me encantaría ayudar para que la inseguridad desaparezca", concluyó por último Alejandro Gravier.

Alejandro Gravier tras el robo a su casa - Mi hija está bien - captura Desayuno Americano

Cómo fue el intento de robo a la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Valeria Mazza y su familia vivieron un momento de máxima tensión este miércoles por la tarde cuando un grupo de cinco delincuentes intentó ingresar a su casa en San Isidro. Los asaltantes, según la investigación inicial, lograron acceder al terreno sin ser detectados inmediatamente, aunque terminaron huyendo del lugar tras ser descubiertos por la hija de la reconocida modelo, quien reaccionó a los gritos y frustró el robo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la pesquisa, tanto la Policía bonaerense como el Poder Judicial se encuentran trabajando para dar con los responsables, que habrían quedado grabados por diversas cámaras de seguridad de la zona. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de jóvenes, incluso posiblemente menores de edad.

El episodio comenzó cuando los sospechosos se presentaron frente a la vivienda simulando ser cortadores de pasto. Esa excusa les permitió acercarse al portón principal y, según se reconstruyó, apenas unos minutos después lo escalaron y consiguieron entrar al terreno de la propiedad privada sin que los adultos presentes lo advirtieran de inmediato.

Una vez dentro, los intrusos localizaron una mochila en una de las habitaciones y la tomaron rápidamente. En ese preciso momento Taína, que estaba acompañada por una amiga y dos empleados de la casa, advirtió la presencia extraña dentro del domicilio. Su reacción inmediata fue comenzar a gritar, generando que los ladrones abandonaran la escena de forma precipitada.

En la corrida, los delincuentes dejaron la mochila en la entrada de la casa, aunque, según información oficial, alcanzaron a llevarse algunos perfumes antes de escapar. Tras el susto, uno de los empleados realizó un llamado al 911, y personal de la comisaría 4ª de San Isidro —con jurisdicción en la zona de Las Barrancas— se acercó hasta el lugar para tomar declaraciones y comenzar a reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

La investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal adjunto Patricio Ferrari. Para acelerar las tareas, se convocó a agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, quienes ya se encuentran analizando registros de cámaras municipales y privadas. En varias de esas filmaciones puede observarse al grupo desplazándose por el barrio minutos antes del intento de robo, lo que podría aportar datos clave para su identificación.