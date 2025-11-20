Morena Rial: cómo vive en la cárcel y el sorpresivo acercamiento con Jorge a 52 días de su detención
Mientras Morena Rial vive sus horas más difíciles tras casi dos meses presa y a la espera de una definición judicial, su abogado confirmó el radical cambio del vínculo con su famoso padre. Los detalles.
20 nov 2025, 13:08
Cuando Morena Rial ya lleva 52 días detenida en el penal de Magdalena, su situación continúa siendo incierta y preocupante por la posible definición por parte de la Justicia, por estas horas su abogado, Martín Leiro, llevó algo de tranquilidad y confió un dato importantísimo sobre la relación de la mediática con su padre, el popular periodista Jorge Rial.
Entrevistado en el programa de Carmen Barbieri en la pantalla de El Nueve, el letrado se refirió al estado anímico de Morena en la Unidad Femenina 51 de Magdalena, y fue allí que sorprendió por completo al revelar que hubo un rencuentro emocional entre padre e hija.
“En relación a su estado anímico, está como cualquier otro detenido, con las angustias de cualquier otro detenido. Es normal que por momentos se ponga mal, cualquiera que está detenido va a sentirse así”, señaló directo y sin filtro Leiro.
Pero al mismo tiempo, reveló un dato que llevó tranquilidad en relación a su situación personal dentro del penal, al confiar que “no es que está atravesando un momento que tengamos que poner bajo la lupa en cuanto a su integridad física, ni mucho menos”. Así como también señaló que la van a ver "todas las semanas", que hablan con ella "a diario" y que están "detrás de cada pequeño detalle".
Pero claro que el dato más llamativo por parte de Leiro fue el que tuvo que ver con la actual relación de Morena con su padre Jorge Rial. “Estoy en constante comunicación con su papá, el cual lejos de soltarle la mano, está más afianzado que nunca”, aseguró.
Acto seguido explicó que se produjo un importante acercamiento entre los dos. “Se han revinculado como padre e hija. Es algo que nos pone muy contentos a todos. Están teniendo comunicación fluida”, remarcó tras confesar que no siempre fue así. “Apenas asumimos la defensa, no te voy a mentir, no tenía comunicación con él. Pero se dio cuenta de la contención que estamos llevando y la seriedad con la que trabajamos. Hubo un acercamiento y ahora tenemos diálogo fluido con Jorge”, sentenció.
Por qué está presa Morena Rial y cuál es el delito que se le imputa
Morena Rial atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La hija de Jorge Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde cumple prisión preventiva mientras avanza la causa que la tiene imputada por robo agravado por efracción y escalada, dentro de una modalidad conocida como “escruche”. Según la Justicia, esta figura corresponde a irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor, como computadoras, joyas u otros bienes.
El delito que se le imputa a Morena se remonta a enero de 2025 y está bajo la investigación de la Fiscalía de San Isidro. De acuerdo con la investigación, se sospecha que la influencer habría actuado como parte de una banda, cumpliendo el rol de chofer del vehículo usado durante el hecho e interviniendo como “campana” mientras sus cómplices entraban a la vivienda.
Incluso se menciona que durante el robo “mantuvo comunicaciones telefónicas con los delincuentes dentro de la vivienda, apoyando la acción delictiva”. En aquel episodio, también se habría cortado el suministro eléctrico de la casa para facilitar el ingreso mediante una ventana forzada en una propiedad de Villa Adelina. La joven fue detenida con testigos presentes y con grabaciones de cámaras de seguridad que la ubicaron en un hotel luego del hecho.
En febrero de 2025, Morena había logrado su excarcelación, pero el alivio duró poco. En septiembre volvió a ser detenida por incumplir varias de las condiciones que debía respetar para seguir en libertad. Entre ellas, no iniciar tratamiento psicológico, no presentarse en las comparecencias obligatorias y no acreditar medios de subsistencia. Ante estas faltas, la jueza a cargo determinó riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva hasta que avance la causa.
Así es que la joven permanece alojada en un pabellón junto a otras internas procesadas por delitos graves, donde habría atravesado episodios de tensión emocional. Según trascendió, durante los primeros días Morena sufrió “una crisis nerviosa en la cárcel debido a la situación difícil que atraviesa”, lo que habría preocupado a su entorno cercano.
El robo agravado que se le imputa prevé penas que pueden ir de tres a diez años de prisión, y el procesamiento en banda y en lugar poblado agrava aún más el panorama judicial de la joven. Con el rechazo al arresto domiciliario, Morena deberá seguir esperando tras las rejas el avance del expediente y las decisiones que tome la Justicia.