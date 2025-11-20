Morena Rial: cómo vive en la cárcel y el sorpresivo acercamiento con Jorge a 52 días de su detención

Pero claro que el dato más llamativo por parte de Leiro fue el que tuvo que ver con la actual relación de Morena con su padre Jorge Rial. “Estoy en constante comunicación con su papá, el cual lejos de soltarle la mano, está más afianzado que nunca”, aseguró.

Acto seguido explicó que se produjo un importante acercamiento entre los dos. “Se han revinculado como padre e hija. Es algo que nos pone muy contentos a todos. Están teniendo comunicación fluida”, remarcó tras confesar que no siempre fue así. “Apenas asumimos la defensa, no te voy a mentir, no tenía comunicación con él. Pero se dio cuenta de la contención que estamos llevando y la seriedad con la que trabajamos. Hubo un acercamiento y ahora tenemos diálogo fluido con Jorge”, sentenció.

Martín Leiro y Morena Rial - captura Con Carmen

Por qué está presa Morena Rial y cuál es el delito que se le imputa

Morena Rial atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La hija de Jorge Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde cumple prisión preventiva mientras avanza la causa que la tiene imputada por robo agravado por efracción y escalada, dentro de una modalidad conocida como “escruche”. Según la Justicia, esta figura corresponde a irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor, como computadoras, joyas u otros bienes.

El delito que se le imputa a Morena se remonta a enero de 2025 y está bajo la investigación de la Fiscalía de San Isidro. De acuerdo con la investigación, se sospecha que la influencer habría actuado como parte de una banda, cumpliendo el rol de chofer del vehículo usado durante el hecho e interviniendo como “campana” mientras sus cómplices entraban a la vivienda.

Incluso se menciona que durante el robo “mantuvo comunicaciones telefónicas con los delincuentes dentro de la vivienda, apoyando la acción delictiva”. En aquel episodio, también se habría cortado el suministro eléctrico de la casa para facilitar el ingreso mediante una ventana forzada en una propiedad de Villa Adelina. La joven fue detenida con testigos presentes y con grabaciones de cámaras de seguridad que la ubicaron en un hotel luego del hecho.

Morena Rial

En febrero de 2025, Morena había logrado su excarcelación, pero el alivio duró poco. En septiembre volvió a ser detenida por incumplir varias de las condiciones que debía respetar para seguir en libertad. Entre ellas, no iniciar tratamiento psicológico, no presentarse en las comparecencias obligatorias y no acreditar medios de subsistencia. Ante estas faltas, la jueza a cargo determinó riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva hasta que avance la causa.

Así es que la joven permanece alojada en un pabellón junto a otras internas procesadas por delitos graves, donde habría atravesado episodios de tensión emocional. Según trascendió, durante los primeros días Morena sufrió “una crisis nerviosa en la cárcel debido a la situación difícil que atraviesa”, lo que habría preocupado a su entorno cercano.

El robo agravado que se le imputa prevé penas que pueden ir de tres a diez años de prisión, y el procesamiento en banda y en lugar poblado agrava aún más el panorama judicial de la joven. Con el rechazo al arresto domiciliario, Morena deberá seguir esperando tras las rejas el avance del expediente y las decisiones que tome la Justicia.