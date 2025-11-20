Aparecieron fotos de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, sin filtros ni retoques
Con el paso del tiempo, Wanda Nara empieza a formalizar cada vez más su vínculo con Martín Migueles. Mirá las imágenes del nuevo amor de la conductora de Telefe que causaron impacto.
20 nov 2025, 07:00
Wanda Nara volvió a generar revuelo por los exgaerados rotoques que le hace a las fotos que sube a Instagram. Varios usuarios notaron que también le pone filtros a las postales de su nuevo novio, Martín Migueles, y una reciente salida al teatro la dejó expuesta.
Los paparazzis los retrataron sin Photoshop de por medio y muchas personas reaccionaron inmediatamente en las redes sociales. “No le llega ni los talones a Mauro”, “Ella nunca se acepta como es”, “No aprende más Wanda”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en X.
Los rumores de romance entre la conductora de Telefe y el amigo de Elías Piccirillo comenzaron hace algunos meses, luego de que ella le pusiera punto final a su vínculo con L-Gante, a quien viajó a ver a España.
Sus postales entrenando evidenciaron que había mucha química entre ellos, aunque Wanda siempre se encargó de decir que él era su personal trainer. Finalmente, ahora viven su amor sin esconderse de los medios.
Por qué una exsecretaria denunció con todo a Wanda Nara
Este miércoles, Luli Oliver, quien durante mucho tiempo fue la secretaria personal y asistente de mayor confianza de Wanda Nara, decidió iniciar acciones legales contra la empresaria por supuestas irregularidades en su vínculo laboral.
En su presentación judicial, Oliver aseguró que trabajó durante meses “en negro” y sin contrato, algo que considera ilegal teniendo en cuenta la relevancia de su rol dentro de la vida cotidiana de la familia Nara. Según detalló, desde marzo de 2023 estuvo al cuidado de los hijos de Wanda y percibía un salario de 1.5 millones de pesos.
“Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, relató Santiago Sposato, quien además mencionó que cumplía esas tareas en distintas propiedades, como Chateau Libertador y Santa Bárbara.
En el programa A la tarde (América TV) ampliaron la información: “Organización de actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda. Si se cancelaba alguna de las clases era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable”.