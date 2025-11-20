Aparecieron fotos de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, sin filtros ni retoques

Wanda Nara

Por qué una exsecretaria denunció con todo a Wanda Nara

Este miércoles, Luli Oliver, quien durante mucho tiempo fue la secretaria personal y asistente de mayor confianza de Wanda Nara, decidió iniciar acciones legales contra la empresaria por supuestas irregularidades en su vínculo laboral.

En su presentación judicial, Oliver aseguró que trabajó durante meses “en negro” y sin contrato, algo que considera ilegal teniendo en cuenta la relevancia de su rol dentro de la vida cotidiana de la familia Nara. Según detalló, desde marzo de 2023 estuvo al cuidado de los hijos de Wanda y percibía un salario de 1.5 millones de pesos.

“Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, relató Santiago Sposato, quien además mencionó que cumplía esas tareas en distintas propiedades, como Chateau Libertador y Santa Bárbara.

En el programa A la tarde (América TV) ampliaron la información: “Organización de actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda. Si se cancelaba alguna de las clases era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable”.