Pampita reveló el sorprendente motivo por el que sigue alquilando casa a los 47 años

Y remarcó sobre la negociación: "Yo ya sé cuánto vale una campaña de seis meses con uso de redes y vía pública. Siempre pregunto qué quieren y ya tenemos un modelo base con mis contadores, no es que cobro más según la cara. Es un número base y ya está".

Consultada sobre la importancia que le da al dinero en su vida, Pampita reconoció que aún alquila la casa donde vive y explicó los motivos: "Tiene mucha importancia, me gusta que mis hijos vivan bien. Justo esta semana hablaba eso con mi novio (Martín Pepa): '¿por qué gasto tanto en vivir?'. Y yo digo que pocos años van a vivir mis hijos conmigo, ya lo estoy viendo con Bauti que en cualquier momento se va a ir y quiero que los años que estén conmigo estén en la casa que me gusta".

"Después sí me voy a un departamento chiquito. Él me dice: ¿por qué toda esa plata que gastas en alquiler no te la ahorras y en diez años te compras una mega casa? Y yo le digo que en diez años me perdí la crianza de mis hijos, quiero ahora vivir en una mega casa. En diez años capaz quiero vivir en un departamento con Anita que va a tener 14. Entonces ahora quiero una casa divina con jardín y todo. Yo prefiero ahora alquilar y vivo tirada en la pileta y después veo, me voy gastando lo que voy ganando", fundamentó su postura de alquilar vivienda la modelo.

Y aseguró sobre su vida y lo que disfruta invitar a sus seres queridos de vacaciones: "No soy ostentosa, no tengo auto propio, me lo presta una marca de auto, hace 30 años que no pago seguro de auto, tengo suerte. No me compro carteras caras sí me compro vestidos lindos para las galas, esas cosas sí. Gasto en irme de vacaciones con toda mi familia, viajo en patota e invito a todos", cerró.

La confesión de Pampita sobre volver a ser madre

En otro pasaje de las extensa entrevista para Sería Increíble (Olga), Pampita confesó que conserva alrededor de 90 óvulos congelados.

Según explicó, empezó a criopreservar sus óvulos antes del nacimiento de su hija menor, Ana García Moritán, porque le angustiaba la posibilidad de no lograr otro embarazo.

“Me saqué muchas veces porque tenía miedo no quedar de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados”, se sinceró la modelo y conductora.

Y aclaró también que no todos esos óvulos son viables para futuros tratamientos. “De cada treinta, hay 4 o 5 que funcionan, debo tener 15 buenos”, detalló sobre el tema.

La modelo no descartó volver a casarse en un futuro y contó que su pequeña hija Ana fue concebida gracias a uno de esos óvulos preservados: “Para Ana utilicé uno de todos esos. Estuve un año entero intentando … hasta que usé uno de todos esos que tengo guardados”, concluyó.