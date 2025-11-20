El drama de María Eugenia Ritó: pagó una fortuna por error un champagne y no le devuelven el dinero
La ex vedette María Eugenia Ritó hizo público la preocupación que vive al hacer la compra de una bebida y equivocarse en el monto transferido.
María Eugenia Ritó está pasando un momento de suma preocupación después de cometer un error involuntario a la hora de trasnferir dinero desde una conocida billetera virtual. La ex vedette hizo la compra de una botella de champagne que costaba 75 mil pesos y por error terminó transfiriendo 750 mil.
Al contactarse con el vendedor y ante las promesas incumplidas para que le devuelva la diferencia del monto transferido por error, Ritó decidió hacer visible el caso desde sus redes sociales, tanto desde su cuenta en X como Instagram.
"Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde", expresó indignada y preocupada Ritó desde las redes al exponer la situación que vive y la espera de recuperar su dinero. La publicación tomó gran alcance y fue replicada por Yanina Latorre y Gustavo Méndez, entre otros.
"Ayudemos a Maria a recupere la guita q este tipo no le quiere devolver", pidió la conductora de SQP (América Tv) al dar visibilidad a lo ocurrido.
Se trata del champagne Moët francés que ella suele comprar al mismo vendedor, Lucas Saldivia, con quien al parecer ya había tenido varias compras previas sin inconvenientes.
Pero esta vez, al ver que tardaba en reintegrarle el dinero transferido por error, decidió exponer lo sucedido en público mientras aguarda recuperar la suma de dinero que envió de más por error.
En Instagram, en tanto, mostró el mensaje que le llegó de un usuario comentando que había sufrido la misma situación con esa persona: "Tengo la dirección y el celular, te puedo ayudar, en un hdp. Vi lo de Lucas, el que te estafó, a mí y a mis amigas nos hizo lo mismo, tenemos sus datos de domicilio y demás, por ahí te sirve algo", le advirtieron.
El desconsolado llanto de María Eugenia Ritó al recordar a Antonio Gasalla
María Eugenia Ritó estuvo invitada al programa Secretos Verdaderos (América Tv) y se emocionó al aire al hablar de Antonio Gasalla al hablar de su muerte a los 84 años, ocurrida el 18 de marzo de 2025.
“Es un momento muy especial. Antonio es un emblema. Lo es y lo va a seguir siendo. Me reía porque se me vienen muchos recuerdos”, comenzó diciendo la ex vedette.
“Me acuerdo cuando me vi con él, cuando me llamó para su revista, creo que no me dijo ni ‘hola’. Me mostró una foto y me dijo ‘vas a hacer este cuadro’. Había una mina desnuda en un aro. Le dije que yo en ‘chuchi’ no me iba a quedar. En lolas era normal, en cola también, pero él insistió diciéndome ‘vas a hacer esto’”, recordó con mucho sentimiento.
Comentó los consejos que le dio para que se cuide y así triunfar en su carrera: “Era un cuadro que muchísimos años antes había hecho Reina Reech. Me pidió que me desnude y yo estaba impecable de cuerpo. Igual me dijo ‘estas gorda, tenés que adelgazar’. Me dijo ‘si querés ser una número uno pensá como una número uno, sino dedicate a ser cajera de supermercado’. Tenía esas cosas que eran maneras fuertes"
"Me obligó a tomar clases de clásico. ‘No sabés caminar’, me dijo. Yo sabía caminar en un escenario, tomaba clases, pero él tenía esa exigencia. Por eso yo creo que él me hizo. Fue mi mentor. Me obligó hasta tomar clases de teatro”, señaló Ritó.
“Me hizo bajar de peso hasta que quedé, prácticamente, raquítica. Estaba muy flaca, toda marcada. Siempre fui más robusta, pero no en peso sino en musculatura. Terminé ahí, tallada. No quiso que yo use extensiones. Ensayamos en el Teatro Lola Membrives, que es la meca del teatro poder trabajar ahí”, añadió emocionada sobre el capocómico y sus palabras que la marcaron.