Cande Tinelli vive un triángulo amoroso y Moria Casán le dio un picante consejo con preservativos en la mano
Candelaria Tinelli está en un triángulo amoroso, debatiéndose entre dos hombres, y Moria Casán apareció con un consejo tan directo como inesperado.
20 nov 2025, 13:12
La vida sentimental de Candelaria Tinelli, recientemente separada de Coti Sorokin, volvió a instalarse en el centro de la escena pública, y lo hizo con un episodio televisivo cargado de humor, insinuaciones y una intervención inesperada de Moria Casán, quien decidió lanzar un consejo picante mientras sostenía preservativos en plena transmisión. El momento se generó en La Mañana con Moria (El Trece), donde el panel debatía los nuevos rumbos afectivos de la influencer.
En ese contexto, el periodista Gustavo Méndez tomó la palabra para aportar información concreta sobre el presente romántico de la hija de Marcelo Tinelli. El panelista aseguró: “Cande hace dos meses que se está viendo con Juan Martín Zubía”, mencionando al joven polista de Sol de Agosto, que con 27 años ya se destaca en el ambiente.
Luego, Méndez agregó más datos sobre él, al decir: “Es el ex de Mía Cambiaso, la hija de Adolfo Cambiaso, el Maradona del polo, y María Vázquez”. La mención despertó sorpresa en el estudio, ya que se trata de apellidos de peso dentro del universo del deporte y la alta sociedad.
Pero la información no terminó ahí. Siguiendo con su detallado reporte, Méndez afirmó además que “Candelaria Tinelli se fue más de dos veces de Tequila con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara”, en referencia a uno de los jugadores más reconocidos de Ellerstina-Chapaleufú. Fue en ese momento cuando Moria tomó un preservativo con gesto teatral y lanzó una advertencia que desató risas: “A usar preservativo, que Tinelli se muere y llega aquí a la casa de la chica”. La escena se volvió aún más desopilante por la espontaneidad con la que lo dijo.
Mientras en la mesa se comentaba que Pieres, además, estaría vinculado sentimentalmente con la actriz Gabriela Sari y, al mismo tiempo, buscando recomponer su vínculo con Zaira Nara, Moria decidió redoblar la apuesta. Pidió que le acercaran más preservativos y coronó el segmento con una frase dirigida directamente a Candelaria, mirando a cámara con su clásico estilo irreverente: “Arreéglense entre ustedes”.
Embed
¿Qué dijo Cande Tinelli del feroz conflicto en su familia?
El durísimo posteo de Juanita Tinelli hace algunas semanas destapó una fuerte interna en la familia de Marcelo Tinelli, quien, tras ausentarse en varios programas de Estamos de paso por Carnaval, decidió esta semana anunciar el final del ciclo a poco de su estreno.
Marcelo se reunió estos días con sus hijas mayores, Candelaria y Micaela, y compartió una cena que mostró en sus historias de Instagram. "Noche de comida", comentó el conductor y recibió las afectuosas respuestas de sus hijas.
Desde sus redes, Candelaria Tinelli difundió una frase filosa que eligió justo ahora, en medio de la interna familiar, y que muchos interpretaron como una indirecta para alguien, que podría ser su hermana Juanita.
“Conversaciones profundas. Vínculos honestos. Amores sanos. Solo hay tiempo para lo que hace bien al alma. La vida es una sola”, fue la reflexión, sobre un fondo negro, que Cande replicó de la cuenta @diwalicosmica.
Lo cierto es que parecen estar bien marcadas las posturas dentro de la familia del conductor, quien recibió el apoyo de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.
Por su parte, al ser consultada en su momento por Pochi de Puro Show (El Trece) sobre aquel polémico posteo de Juanita, la ex de Coti Sorokin fue directa: "Nunca tuve una relación cercana con ella".