Cande Tinelli vive un triángulo amoroso y Moria Casán le dio un picante consejo con preservativos en la mano

Mientras en la mesa se comentaba que Pieres, además, estaría vinculado sentimentalmente con la actriz Gabriela Sari y, al mismo tiempo, buscando recomponer su vínculo con Zaira Nara, Moria decidió redoblar la apuesta. Pidió que le acercaran más preservativos y coronó el segmento con una frase dirigida directamente a Candelaria, mirando a cámara con su clásico estilo irreverente: “Arreéglense entre ustedes”.

¿Qué dijo Cande Tinelli del feroz conflicto en su familia?

El durísimo posteo de Juanita Tinelli hace algunas semanas destapó una fuerte interna en la familia de Marcelo Tinelli, quien, tras ausentarse en varios programas de Estamos de paso por Carnaval, decidió esta semana anunciar el final del ciclo a poco de su estreno.

Marcelo se reunió estos días con sus hijas mayores, Candelaria y Micaela, y compartió una cena que mostró en sus historias de Instagram. "Noche de comida", comentó el conductor y recibió las afectuosas respuestas de sus hijas.

Desde sus redes, Candelaria Tinelli difundió una frase filosa que eligió justo ahora, en medio de la interna familiar, y que muchos interpretaron como una indirecta para alguien, que podría ser su hermana Juanita.

“Conversaciones profundas. Vínculos honestos. Amores sanos. Solo hay tiempo para lo que hace bien al alma. La vida es una sola”, fue la reflexión, sobre un fondo negro, que Cande replicó de la cuenta @diwalicosmica.

Lo cierto es que parecen estar bien marcadas las posturas dentro de la familia del conductor, quien recibió el apoyo de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.

Por su parte, al ser consultada en su momento por Pochi de Puro Show (El Trece) sobre aquel polémico posteo de Juanita, la ex de Coti Sorokin fue directa: "Nunca tuve una relación cercana con ella".