Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. Cuando se acumula demasiado líquido, puede dificultar la expansión del pulmón y provocar síntomas como dolor al respirar o falta de aire.

En el caso de Osvaldo, ex de Jimena Barón, la información conocida hasta ahora vincula el derrame con un proceso infeccioso.

La internación en terapia intensiva responde a la necesidad de vigilar de cerca su evolución, pero no implica que esté atravesando alguna de las complicaciones graves que pueden presentarse en otros pacientes con este diagnóstico.

Por ahora, los médicos aguardan los resultados de los estudios y observan cómo responde después del drenaje. Ese seguimiento será clave para determinar los próximos pasos de su recuperación.