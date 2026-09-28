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Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

El exfutbolista fue intervenido tras detectarse líquido en la zona que rodea uno de sus pulmones. Su familia aseguró que está lúcido, mientras los médicos esperan los resultados de los cultivos para definir cómo continúa el tratamiento

28 sept 2026, 11:10
Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

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Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación. El exfutbolista, de 40 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital de Llavallol luego de que le detectaran un derrame pleural asociado a una infección.

Según la información difundida sobre su cuadro, Osvaldo había atravesado varios días de malestar. La aparición de fiebre motivó una nueva consulta médica y, tras los estudios, los profesionales encontraron líquido acumulado en el espacio que rodea el pulmón. Por ese motivo, debieron intervenirlo y realizar un drenaje.

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En medio de la preocupación, su familia llevó tranquilidad sobre su estado actual: aseguró que está lúcido y puede mantener conversaciones.

De todos modos, el exjugador continúa bajo observación en terapia intensiva mientras se conocen los resultados de los cultivos que ayudarán a identificar el origen de la infección y orientar el tratamiento.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. Cuando se acumula demasiado líquido, puede dificultar la expansión del pulmón y provocar síntomas como dolor al respirar o falta de aire.

En el caso de Osvaldo, ex de Jimena Barón, la información conocida hasta ahora vincula el derrame con un proceso infeccioso.

La internación en terapia intensiva responde a la necesidad de vigilar de cerca su evolución, pero no implica que esté atravesando alguna de las complicaciones graves que pueden presentarse en otros pacientes con este diagnóstico.

Por ahora, los médicos aguardan los resultados de los estudios y observan cómo responde después del drenaje. Ese seguimiento será clave para determinar los próximos pasos de su recuperación.

     

 

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