Qué es el derrame pleural que afecta a Daniel Osvaldo y por el cual está en terapia intensiva

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación. El exfutbolista, de 40 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital de Llavallol luego de que le detectaran un derrame pleural asociado a una infección.
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El exfutbolista fue intervenido tras detectarse líquido en la zona que rodea uno de sus pulmones. Su familia aseguró que está lúcido, mientras los médicos esperan los resultados de los cultivos para definir cómo continúa el tratamiento