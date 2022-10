Qué es de la vida de Bárbara Diez tras blanquearse el nuevo de amor de su ex, Horacio Rodríguez Larreta

Alejandro-Masloff-el-nuevo-novio-de-Barbara-Diez.jpg Bárbara Diez junto a su actual pareja, Alejandro Masloff.

Pero claro que a nivel profesional, Bárbara Diez también apostando a nuevos proyectos más allá de la empresa productora de eventos que comparte con dos socias. Así, se dedicó de lleno a la producción de su propia serie en la que, de alguna manera, contará su vida.

Se trata de Planners, que tiene fecha de estreno el 11 de noviembre próximo en la plataforma Star+, donde incluso la mismísima empresaria eligió a Celeste Cid para que sea la protagonista. En tanto, además condujo el programa “La Wedding Planner”, para la señal Utilísima Fox que se ve en toda Latinoamérica.

barbara diez celeste cid Planners.jpg Celeste Cid fue la actriz elegida por Bárbara Diez para que protagonice la serie producida por ella, Planners.

El fuerte mensaje de Bárbara Diez sobre Horacio Rodríguez Larreta: mentiras, infidelidad y escándalo

En diciembre del 2020, Bárbara Diez y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se separaron tras 20 años de relación y dos hijas en común, Paloma y Serena. Tiempo después, desde Intrusos (América TV) Flor de la V comentó que la reconocida wedding planner sorprendió a todos con un fuerte posteo, donde deja entrever que está dispuesta a hablar sobre los escándalos de su matrimonio con el referente de Juntos por el Cambio.

En dicha publicación, Bárbara citó una imagen con la siguiente frase: “Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”.

En la descripción, la ex mujer del jefe de Gobierno porteño escribió: "Palabras de un expresidente norteamericano. Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar. Le pido el yelmo y la armadura a Dios . Un ejército de una pequeña. Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad. Que así sea".

Después de compartir al aire el posteo de Bárbara, la conductora de Intrusos recordó una información que trascendió apenas se conoció la ruptura de la wedding planner y Rodríguez Larreta. "Se hablo de una relación extramatrimonial y un embarazo", acotó. Allí, la periodista Nancy Duré mencionó que la ex pareja del Jefe de Gobierno porteño hizo referencia a esa versión, al ser consultada al respecto por sus seguidores en dicha publicación.

"Bárbara le respondió a un usuario, que le preguntó por los rumores de una infidelidad y un embarazo. 'No nació ningún bebé', fue su respuesta", sentenció la panelista de Intrusos.