Qué hay detrás de la fuerte pelea entre Robertito Funes Ugarte y Mica Viciconte

Esta situación molestó por demás a Mica Viciconte, por lo que terminó mandándole el siguiente mensaje a través de las rede sociales, arrobándolo por si no quedaba claro a quién estaba destinado: "Me parece que como periodista informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil) Y no Vichiconte".

tw Mica Viciconte contra Funes Ugarte.jpg

Así las cosas, esta situación fue reflejada esta tarde desde Intrusos (América TV), donde Maite Peñoñori arriesgó su teoría sobre la cuestión. “Esta guerra no la veníamos venir. Acá hay un punto de maldad del que me voy a hacer cargo. Robertito es muy amigo de Nicole, tenían un programa juntos y ellos eran muy amigos”, disparó la intrusa. Y agregó “Parece que siempre pronuncia mal el apellido de Mica, le dice ‘Vichiconte’. Ella salió a decir que no es tan difícil de pronunciar”, aseguró.

Embed

La palabra de Robertito Funes Ugarte sobre el descargo de Mica Viciconte

Pero claro que la cosa no quedó ahí porque Intrusos fue en busca de la palabra de Robertito Funes Ugarte, quien conduce todas las tardes de las 15 hs. El diario de la tarde -junto a Mariana Contartessi en la pantalla de A24- para darle derecho a réplica.

Y la explicación por parte del periodista fue más que clara. "El apellido es italiano, se dice Vichiconte. Pero entiendo que a Micaela le gusta que le digan Viciconte. Me lo hizo saber y está todo bien. Ella pide que le diga Viciconte, está perfecto" declaró frente al micrófono del programa de espectáculos de América TV.

funes ugarte captura.jpg Robertito Funes Ugarte aclaró cómo se pronuncia correctamente el apellido de Mica Viciconte, pero aclaró que no tiene problema alguna en llamarla como ella está acostumbrada.

Al tiempo que agregó "Yo lo googlée, lo busqué, me informé... yo digo Tinelli no Tineyi... pero si ella está acostumbrada a que se le diga Viciconte, se le dirá Viciconte" cerró siempre con la educación de un dandy.

Y con respecto a si algo tiene que ver esta situación por su amistad con Nicole Neumann, Robertito Funes Ugarte volvió a demostrar toda su educación y separó los tantos al asegurar "Con Nicole no pasa nada... Yo entiendo que Micaela Viciconte está en pareja con el ex marido de Nicole Neumann, nada más. Y no tomo partido por ninguna".