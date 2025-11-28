Qué hizo Rosalía al llegar a la Argentina y con qué artistas argentinos se encontró: las fotos
La cantante española Rosalía arribó a la Argentina y asistió a un show musical en Ferro y se encontró con varios colegas nacionales.
Rosalía llegó a la Argentina el 26 de noviembre de 2025 y fue directamente a presenciar el show de la banda argentina Cindy Cats en el estadio de básquet del club Ferro.
La cantante española se ubicó en un sector reservado especialemente para ella, disfrutó del espectáculo y fue ovacionada por los fans y el grupo, quienes la sorprendieron con un homenaje que incluyó un popurrí de sus canciones más conocidas.
La visita de Rosalía forma parte de la gira promocional de su último álbum Lux y su presencia en el concierto generó gran emoción tanto en el público como en los músicos locales.
La reconocida cantante internacional mantuvo un perfil bajo en el evento vistiendo un conjunto negro y lentes oscuros, interactuó con la banda que fusiona el rock, funk y jazz, y agradeció el homenaje de manera efusiva.
Fue acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes, en un show donde subieron al escenario la propia Emilia, Diego Torres, Trueno y más artistas.
Esta visita demuestra la conexión artística de Rosalía con la escena musical argentina y refleja la importancia de su nuevo proyecto, que incluye descubrimientos musicales y entrevistas en medios locales.
La puesta en escena del concierto en el estadio de básquet de Ferro, con la actuación de Cindy Cats, se desarrolló en un escenario central al estilo ring de boxeo, con elementos artísticos en vivo, lo que agregó una atmósfera especial al evento.
"Hoy la tenemos Rosalía, diosa, gracias por estar acá y por venir a escucharnos, te amamos", se agradeció desde el escenario del microestadio de Ferro y la banda le dedicó un popurrí de temas.
La visita de Rosalía a Argentina fue especialmente destacada por su asistencia al show de Cindy Cats, donde fue recibida con sorpresa y admiración, consolidando su influencia global y la promoción de su nuevo álbum Lux en el país.
Fuente: Infobae
De qué trata Lux, el nuevo material de Rosalía
Lux es el título del cuarto álbum de estudio de Rosalía, lanzado el 7 de noviembre de 2025, que representa una evolución hacia lo espiritual y orquestal en su carrera.
Este disco abandona los ritmos urbanos de obras previas como Motomami para explorar la fusión de lo sagrado y lo profano, con melodías extensas, casi operísticas, y una estructura dividida en cuatro movimientos como una sinfonía.
La artista llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue rápidamente al recital de Cindy Cats en medio de una fugaz visita a la Argentina.