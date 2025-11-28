Qué hizo Rosalía al llegar a la Argentina y con qué artistas argentinos se encontró: las fotos

Fue acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes, en un show donde subieron al escenario la propia Emilia, Diego Torres, Trueno y más artistas.

Esta visita demuestra la conexión artística de Rosalía con la escena musical argentina y refleja la importancia de su nuevo proyecto, que incluye descubrimientos musicales y entrevistas en medios locales.

La puesta en escena del concierto en el estadio de básquet de Ferro, con la actuación de Cindy Cats, se desarrolló en un escenario central al estilo ring de boxeo, con elementos artísticos en vivo, lo que agregó una atmósfera especial al evento.

"Hoy la tenemos Rosalía, diosa, gracias por estar acá y por venir a escucharnos, te amamos", se agradeció desde el escenario del microestadio de Ferro y la banda le dedicó un popurrí de temas.

La visita de Rosalía a Argentina fue especialmente destacada por su asistencia al show de Cindy Cats, donde fue recibida con sorpresa y admiración, consolidando su influencia global y la promoción de su nuevo álbum Lux en el país.

De qué trata Lux, el nuevo material de Rosalía

Lux es el título del cuarto álbum de estudio de Rosalía, lanzado el 7 de noviembre de 2025, que representa una evolución hacia lo espiritual y orquestal en su carrera.

Este disco abandona los ritmos urbanos de obras previas como Motomami para explorar la fusión de lo sagrado y lo profano, con melodías extensas, casi operísticas, y una estructura dividida en cuatro movimientos como una sinfonía.

La artista llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue rápidamente al recital de Cindy Cats en medio de una fugaz visita a la Argentina.