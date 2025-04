Qué le dijo Jésica Cirio a Barby Franco tras la detención de Elías Piccirillo

Luego, Barby reveló lo que le dijo a Cirio en la conversación que tuvieron: “Le dije que cuente conmigo para un abrazo, para un café, más que nada para esos abrazos que necesitás de amigas, fue más por eso”.

También le consultaron si se sorprendió al enterarse de que Piccirillo estaba acusado por presunta estafa. “Sí, me sorprendió. La verdad que yo no conocía tanto la interna de ellos porque yo me había distanciado bastante de ellos”, sostuvo Franco.

Además, cuando le preguntaron si la exconductora de La Peña de Morfi elige mal a los hombres, la modelo lanzó: “No sé, viste que a todas las pibas lindas y exitosas les funciona mal el sensor”.

Por último, dijo sobre su amiga: "Está mal, no sé si deprimida, pero está angustiada y triste”.

jesica cirio y barby franco.jpg

Jésica Cirio se presentó en la Justicia por la causa de su ex marido, Elías Picirillo: qué sucederá con ella

Elías Picirillo continúa detenido y complicado a raíz de la causa por presunta estafa que le inició Francisco Hauque. El viernes pasado fue citado a prestar declaración Carlos Smith, ex policía que fue señalado como el presunto cómplice del empresario en el operativo ilegal que se montó en contra de Hauque. En su testimonio, el hombre involucró a Jésica Cirio al decir que ella tenía conocimiento de las 'actividades ilícitas de Piccirillo'.

Por tal motivo, Jésica decidió presentarse espontáneamente ante la Fiscalía. Marina Calabró contó en Lape Club Social (América TV) que el documento fue presentado el viernes y que a través de ahí, informó que sus abogados serían Claudio Caffarello y Martín Urrutia.

"Teniendo en consideración lo trascendido en medios públicos sobre la declaración de Carlos Smith, y más allá de la falsedad de su presunto contenido, en lo que a mí respecta, me coloco a disposición de la jurisdicción del Tribunal y de la fiscalía para, si es preciso, dar las explicaciones del caso", detalló.

Cabe resaltar que hasta el día de hoy, Jésica no estaba en el radar de la Justicia. Incluso sus abogados fueron este lunes 7 de abril a la Fiscalía para saber si había intenciones de citar a la modelo, pero le informaron que aún no había novedades en ese sentido.

Por otro lado, Cirio avanza con el trámite de divorcio de Elías Picirillo, con quien se había casado en mayo del 2024. Los papeles fueron presentados en el juzgado de Familia 1 de Tigre bajo la causa 1891/95.