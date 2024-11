Qué le dijo Wanda Nara a La China Suárez al encontrarse y hasta la hizo enfurecer frente a L-Gante

Según reveló Majo Martino en Mañanísima (El Trece), Wanda y L-Gante se habrían acercado a saludar a la China Suárez en son de paz, pero una frase de la actriz habría desatado la furia de la mayor de las Nara: "Está todo bien, no me interesa tu ex, además vos estás de novia".

Y si bien la pelea no habría sido directamente entre las mujeres que supieron sacarse los ojos por Mauro Icardi, la situación llegó a un punto límite cuando una amiga de Wanda habría picanteado a una amiga de la China al disparar furiosa: "Tu amiga se mete con tipos siempre casados”.

Asimismo, la panelista de Carmen Barbieri dijo que algunas de las personas que estuvieron en el lugar de los hechos aseguraron que Wanda estaba grabando todo lo que ocurría, lo que habría generado mas tensión aún en el que L-Gante quedó en medio del incomodísimo momento.

Wanda Nara y L-Gante a los besosen Gardiner - IG - captura Mañanísima.jpg

La drástica decisión de Wanda Nara tras haberle declarado la guerra a Mauro Icardi

El vínculo de amor y confianza de Wanda Nara y Mauro Icardi se rompió hace ya tres más de tres años cuando la China Suárez intentó conquistar al futbolista y lo cierto es que la situación llegó a un punto tal que parece no tener retorno. Así, actualmente la mediática le declaró la guerra al padre de sus hijas y avanza para concretar el divorcio.

En medio de interrogantes en torno lo que ocurre puertas adentro, la conductora de Bake Off Famosos decidió que va a contar todo lo que vivió a lado del jugador, así como seguramente también el picante encuentro con su ex y Suárez este jueves por la noche en un restó de la Costanera.

wanda nara mauro icardi 2.jpg

Según contó Yanina Latorre, Wanda Nara estará el domingo próximo en el programa de Susana Giménez, donde seguramente dará su versión de los pormenores detrás del divorcio con Icardi.

"Próxima invitada de Susana para este domingo: Wanda", escribió la angelita en su cuenta de Twitter.

Vale recordar que ésta no es la primera vez que la mediática va al ciclo de la diva de los teléfonos. Este año ya había estado para promocionar el estreno de Bake Off Famosos, pero en ese momento poco y nada contó de su vida sentimental.