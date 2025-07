Quién es Camila Galante y su historia de amor con Leandro Paredes, en su esperado regreso a Boca

Según relató el propio futbolista, quedó enamorado de ella desde el primer momento que la vio, al punto de asegurar a su madre que algún día se casaría con ella.

“Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó Paredes en la presentación como jugador del PSG en 2019.

Prueba de esto es que antes de comenzar el noviazgo, Leandro Paredes decidió tatuarse algo relacionado con ella, confiando en que el amor sería eterno.

“Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, confesaba el mediocampista de la Selección Argentina tras contar que dejó en su piel para siempre el nombre de su pareja.

Con la primera transferencia de Leandro de Boca a la Roma de Italia, llegaría la primera prueba importante en la pareja e inicio de una nueva vida de los dos en el exterior y al poco tiempo de la mudanza llegó al mundo Victoria, la primera hija del matrimonio.

Su relación ha superado etapas y desafíos, incluyendo mudanzas internacionales debido a la carrera futbolística de Paredes, quien en Italia jugó además en el Chievo Verona, Empoli y Juventus. También tuvo un paso por el Zenit de San Petersburgo y el Paris Saint-Germain de Francia.

Ahora el futbolista regresa al club de sus amores tras ejecutar la cláusula exclusiva que tenía en su contrato para volver a Boca en una suma que ronda los tres millones de dólares y los hinchas están expectantes con su vuelta en plenitud futbolística a los 31 años.

Camila Galante es modelo y tiene una gran notoriedad en el mundo de la moda. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 1.2 millones de seguidores. Actualmente lidera una marca de cosméticos y belleza, haciendo su propio camino empresarial y donde suele presentar sus productos vía redes sociales.

El romántico posteo de Camila Galante en las vacaciones con Leandro Paredes

Camila Galante compartió una tierna postal de sus últimas vacaciones con Leandro Paredes en las maravillosas playas de Islas Maldivas antes de que el futbolista comience con los entrentamientos en su segundo ciclo en Boca Juniors.

"El amor de mi vida. Hasta el infinito con vos", expresó la modelo y empresaria, quienes vuelven a vivir en la Argentina con una numerosa familia después de más de diez años en el exterior donde estuvieron en países como Italia, Rusia y Francia.