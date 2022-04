Quién es el nuevo amor de Nora Colosimo, la mamá de Zaira y Wanda Nara.

Además, el periodista precisó que el hombre en cuestión es representante de jugadores de inferiores y, dentro de los futbolistas que maneja se encuentra Nicolás González.

"Está separado y tiene un hijo, de 20 años, que también se probó con jugador en Italia", añadió Bertero.

"El fin de semana fueron a ver un partido de las inferiores. Se están conociendo. Subieron algunas fotos a sus redes, que comprueban que estuvieron juntos", señaló.

Al parecer, Nora y Rafael están saliendo hace un mes y medio y la relación va sobre rieles.

El sincericidio de Wanda Nara sobre la entrevista con Susana Giménez

A fines del 2021, Wanda Nara se volvió la mujer más buscada. Después del escándalo con La China Suárez y el coqueteo con Mauro Icardi, la botinera se convirtió en la figura más difícil.

En ese entonces, la rubia decidió hablar en un mano a mano con Susana Giménez.

Hace unos días, en un móvil con LAM (América TV), Wanda explicó que ella había arreglado grabar un especial con Susana, antes de la explosión por los mensajes de La China a Mauro.

"Yo hablé con Susana porque estaba pautado el viaje de ella a París. Me parecía hipócrita mostrarme en un parque de diversiones y no hablar. Entonces, yo les dije (a los productores): hagamos una nota y que Susana me pregunte lo que me quiera preguntar", detalló.

En ese instante, Yanina Latorre opinó que Wanda prefirió salir en el programa de la diva porque se iba a sentir más contenida y no iba a responder de asuntos escabrosos.

"Lo tenías pautado, está bien, lo entiendo, pero también creo que era más cómodo darle una nota a Susana que a Ángel porque ella es muy light", señaló la panelista.

"El tema con Susana es que me pagaron una fortuna. Tengo muchos hijos que mantener", se sinceró la botinera y añadió: "No tengo problema en sentarme a tomar mates con Ángel".

Wanda reiteró que tenía un acuerdo con Susana y Telefe, que era previo al escándalo por el triángulo amoroso. "La verdad es que había un contrato antes (del Wandagate) para hacer los especiales y lo que yo agregué fue la entrevista", sentenció.