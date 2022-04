El sincericidio de Wanda Nara sobre la entrevista con Susana Giménez

Este miércoles en un móvil con LAM (América TV), Wanda explicó que ella había arreglado grabar un especial con Susana, antes de la explosión por los mensajes de La China a Mauro.

"Yo hablé con Susana porque estaba pautado el viaje de ella a París. Me parecía hipócrita mostrarme en un parque de diversiones y no hablar. Entonces, yo les propuso: hagamos una nota y que Susana me pregunte lo que me quiera preguntar", detalló.

Embed

En ese instante, Yanina Latorre deslizó que ella prefirió salir en el programa de la diva porque se iba a sentir más contenida y no iba a responder de asuntos escabrosos.

"Lo tenías pautado. Lo entiendo, pero también creo que era más cómodo darle una nota a Susana que a Ángel porque ella es muy light", señaló la panelista.

"El tema con Susana es que me pagaron una fortuna. Tengo muchos hijos que mantener", se sinceró la botinera y añadió: "No tengo problema en sentarme a tomar mates con Ángel".

Wanda reiteró que tenía un acuerdo con Susana y Telefe, que era previo al escándalo por el triángulo amoroso. "La verdad es que había un contrato antes (del Wandagate) para hacer los especiales y lo que yo agregué fue la entrevista", sentenció.

image.png

¿Cuánto cobró Wanda Nara por el especial para Paramount+?

Wanda Nara grabó una entrevista con Susana Giménez par hablar de su crisis con Mauro Icardi, pero además realizó cuatro episodios, que se subieron a la plataforma de Paramount Plus.

La botinera habría cobrado 50 mil dólares por haber realizado esos capítulos para dicha app.